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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar doları aştı

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Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar doları aştı

Rusya'nın dış ticaret fazlası 2018'de yüzde 62'lik artışla 211,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 25,6 yükselerek 452,1 milyar dolara, ithalatı da yüzde 5,1’lik artışla 240,5 milyar dolara çıktı. 

Söz konusu dönemde Rusya'nın toplam ticaret hacmi 2017’ye göre yüzde 17,6 artarak 692,6 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası yüzde 62’lik artışla 211,6 milyar dolar oldu. 

Rusya, geçen yıl ihracatının yüzde 87,9’unu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yaparken, ithalatının da yüzde 89’unu BDT dışı ülkelerden yaptı. 
Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya’nın ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 59,3’ten yüzde 63,7’ye çıktı. 

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti. 

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