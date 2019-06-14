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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.06.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda yüzde 25 indirim teklifi

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Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda yüzde 25 indirim teklifi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da Avrupa Birliği Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukrayna arasında devam eden tahkim sürecini çözmek istediklerine işaret eden Novak, "Tahkim sürecini barışçıl bir şekilde çözebilmek için Ukrayna ile uzlaşmaya yönelik teklifimizi ilettik." diye konuştu. 

Rus gazı alımını durduran Ukrayna’ya gazın fiyatında ise indirim yapabileceklerini vurgulayan Novak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." ifadesini kullandı. 

Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazıyla ilgili sözleşmeyi de mevcut şartlar altında uzatmaya hazır olduklarını söyledi. 

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme ise 2019 sonunda sona erecek. 

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