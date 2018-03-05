Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: 100 milyon dolarlık kapı açılıyor

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Rusya Federasyonu’ndan Türk yaş meyve sebze ihracatçılarına ve üreticilerine müjdeli haber geldi. Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin (Roselkhoznadzor) 5 Mart 2018 tarihinden itibaren nar, patlıcan, biber, marul, balkabağı, sakız kabağı ve diğer kabakgillerin Türkiye’den ithalatına onay verdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, domates ihracatı için de aynı sevindirici haberi beklediklerini kaydetti.BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, “Yaş meyve sebze ürünlerimize yönelik kısıtlama kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Türk ihracatçılar olarak atılan son adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği gibi tüm firmalarımız Rusya’ya domates ihraç edemiyor. Az sayıdaki firmanın domates ihracatına onay veriliyor. Domates ihracatındaki firma kısıtlamasına son verilmeli” dedi.

Uçak krizi öncesi Rusya’ya bu ürünlerden 100 milyon dolara yakın ihracat yapıldığını hatırlatan Satıcı, “Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu. İhracatçılarımız en kısa sürede sevkiyatlara başlayarak, ihracat rakamlarını önce eski seviyesine getirecek, daha sonra da yukarılara taşıyacaktır.”

Öte yandan, Rusya’ya 2018’nin geride kalan 2 ayında 184 milyon dolar tutarında yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi. Rusya, bu rakamla Türkiye’den en çok yaş meyve sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu. Türkiye’den son 2 ayda dünyanın dört bir yanında ihraç edilen yaş meyve sebze ve narenciye ürünü miktarı ise 677 milyon dolar oldu.

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