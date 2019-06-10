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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.06.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Rusya'dan Suudi Arabistan açılımı

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Rusya'dan Suudi Arabistan açılımı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, Suudi Arabistan’daki nükleer enerji projelerinde yer almak üzere Riyad’da şube açılacağı duyuruldu.

Rosatom’dan yapılan açıklamada, bugün Moskova’da Rusya ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik hükümetler arası bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Rusya’yı Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın temsil ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya’nın Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında iş birliğini geliştirmek istediği ve bu kapsamda Rosatom’un Riyad’da bir şube açacağı ifade edildi.

İHALEYE GİRECEK

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih de hükümetler arası toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom’un, Suudi Arabistan’ın inşa edilmesi planlanan ilk nükleer tesisinin ihalesinde yer almak üzere davet edileceğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, aralarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu dünya çapında 42 nükleer reaktör projesinde yer alıyor.

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