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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.09.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep

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Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep geldiğini belirterek, yılın kalan kısmında narenciye, nar ve diğer ürünlerle Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı beklediklerini ifade etti.

EGE İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Egeli ihracatçıların, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 metrekarelik stantla katıldıkları bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak, narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu, Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep aldıklarını belirtti.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 41'lik artışla 410 milyon doların üzerine çıktığını aktaran Uçak, "Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya'ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris'te de tanıtım yapılacak

Birliğin ihracatta Türkiye lideri olduğu meyve sebze mamulleri dış satımındaki konumunu güçlendirmek için 21-25 Ekim 2018 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek SIAL Paris Fuarı'na katılacağı bildirildi. Fuarda, Türk lezzetlerinin dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin bu yıl katılacağı son fuarın ise 13-15 Kasım 2018 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde organize edilecek FHC China Fuarı olacağı bildirildi.

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