Bakanlık açıkladı! Rusya'dan iyi haber
Rusya, Türkiye’den sınırlı sayıda firmaya verdiği ithalat kısıtını kaldırdı. Artık koşulları uyan tüm üreticiler, Rusya’ya domates satabilecek.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.
Açıklamada, domateslerin ithalatında şirket yerine bölge bazında karar verileceği kaydedildi.
Rusya, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.
Ekonomi Bakanlığı, bugün alınan kararı şu açıklamayla duyurdu:
“23 Nisan 2018 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Sayın Aleksandr Tikaçev ile Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi takiben her iki Bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan 2018’de iki ülke Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırmıştır ve bu çerçevede Rusya Federasyonu’nuna ülkemizden yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakılmıştır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle