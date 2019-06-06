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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.06.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Rusya'dan bir dolar çıkışı daha... Dikkat çeken hamle

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Rusya'dan bir dolar çıkışı daha... Dikkat çeken hamle

Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, “Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz.” dedi.

Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladıklarını vurgulayan Dyukov, "Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Sözleşmeleri avro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı avro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı." dedi.

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldığı bildirilmişti.

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