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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir ilk... Ve onaylandı

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Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir ilk... Ve onaylandı

Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet’e yüzde 30,7’lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS) Başkanı İgor Artemyev, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Novomet’in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik onayın Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımı Kontrol Komisyonu tarafından verildiğini bildirdi.

Onaylanan anlaşmaya göre, RDIF’in, Novomet’e ait yüzde 10,2’lik hissenin yeni sahibi olacağına dikkati çeken Artemyev, “Yüzde 20,5’lik hisse ise Saudi Aramco ve PIF’e 5 milyar rublelik bedelle verilecek.” dedi.

İLK ORTAK YATIRIM

Novomet’in yüzde 30,7’lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

Rusya’nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet’in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017’de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyor.

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