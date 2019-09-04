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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Rusya ve Hindistan serbest ticaret görüşmelerini başlatıyor

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Rusya ve Hindistan serbest ticaret görüşmelerini başlatıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "(Hindistan ile serbest ticaret anlaşması) Yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik ilk tur görüşmelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 

Rusya ile Hindistan arasında askeri-teknik alanda yürütülen iş birliğinin önemine işaret eden Putin, “Bu iş birliğimiz, stratejik ortaklığımızın önemli bir temelini oluşturuyor. 2011-2020’yi kapsayan askeri-teknik iş birliği anlaşmamızı 10 yıl daha uzatmak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi. 

Hindistan ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak istediklerini vurgulayan Putin, “Hindistan ile ticaretimizde ulusal para kullanımını artırarak, Rusya Merkez Bankası’nın para transfer sistemiyle bankalar arasında daha pürüzsüz işlemleri garanti altına alabiliriz.” diye konuştu. 

AEB ile Hindistan arasında serbest ticarete ilişkin müzakerelerin sürdüğünü anlatan Putin, “Hindistan ile AEB arasında serbest bir ticaret bölgesi oluşturulmasıyla, emtia ticaretinin çeşitlendirilmesi için ilave fırsatların açılacağına inanıyorum. Bu ortak hedefimiz ve yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

Modi ise Rusya ile savunma gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirdiklerini belirterek, “Rusya ile yedek parçaların Hindistan’da üretilmesine ilişkin anlaşmalar imzaladık. Bu tüm sanayimiz için bir ivme yaratacak. Hindistan’da Rusya’nın desteğiyle inşa edilecek nükleer güç santrallerinde yerel üretimi de geliştirmek ilişkilerimizi daha da güçlendirecek.” ifadelerini kullandı. 

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