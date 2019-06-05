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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Rusya ve Çin imzayı attı... Dolar hamlesi

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Rusya ve Çin imzayı attı... Dolar hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in ticarette ulusal para birimini kullanma uygulamasını geliştirme niyetinde olduğunu bildirdi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrasında basına ortak bir açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkileri dikkate alarak, uluslararası konuları da görüşmede ele aldıklarını belirten Putin, ekonomik ilişkileri de detaylı bir biçimde müzakere ettiklerini aktardı.

Rusya ve Çin imzayı attı... Dolar hamlesi

Çin’in Rusya’nın önde gelen dış ticaret ortağı konumunda olduğunu anımsatan Putin, geçen yılki ticaret hacminin 108 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Putin, "Rusya ve Çin ulusal para birimlerinde ödeme uygulamasını geliştirme niyetindedir. İkili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık." dedi.

ORTAK YOL HARİTASI

Rusya ve Çin’in silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme konusundaki mevcut anlaşmaları tahrip etmenin kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu vurguladığını aktaran Putin, "Kore Yarımadası’ndaki durumun çözümü için ortak yol haritası uygulanıyor. Nükleer olanı da dahil olmak üzere, bölgenin sorunlarının barışçıl, siyasi-diplomatik yoldan çözümü dışında alternatif olamayacağını varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin imzayı attı... Dolar hamlesi

Putin, Suriye'deki krizin barışçıl bir şekilde çözümlenmesi, Venezuela’daki durumun istikrara kavuşturulması için de Rusya ile Çin’in çalıştığını kaydetti.
Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin tüm alanlardaki iş birliğinin dinamik ve verimli bir şekilde gelişmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Şi, "İkili ticaret de yeni bir tarihi rekor kırarak, 100 milyar dolarlık dönüm noktasına ulaştık. İş birliğimizin kalitesi ve seviyesi artıyor. Enerji, yatırım, uzay, havacılık gibi alanlarda büyük stratejik projeler başarıyla uygulanmaktadır." diye konuştu.

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