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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Rusya ve AB'den ABD'yi kızdıracak hamle: Hazırız!

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Rusya ve AB'den ABD'yi kızdıracak hamle: Hazırız!

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa’nın, Rusya ile ticarette dolar kullanımını bırakmak istediğini belirterek, “Avrupa’nın kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız” dedi. Öte yandan Hindistan hükümetinin Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışması yaptığı öne sürüldü.

Siluanov, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, ABD’li kurum ve finans kuruluşlarının dolar kullanımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, ülkelerin çözüm arayışında olduklarına işaret etti.

ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

"KATILMAYA HAZIRIZ"

Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirilmişti.
Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, yaptığı açıklamada, savunma sanayisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

"EĞİLİMLER VAR"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu. 

HİNDİSTAN DA MI KATILIYOR?

Sputnik'te yer alan Times of India'nın haberine göre Hint bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Hindistan hükümeti, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışma talimatı verdi.

Yetkilinin aktardığına göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Suresh Prabhu, bakanlıkta yapılan toplantıda Merkez Bankası'ndan Çin ile yerel parayla ticaretin, dolar yerine euro kullanarak ticari işlemler yapmanın olasılığını araştırmasını talep etti.

Takas konusunda çalışmalar yapılacağını kaydeden Yetkili, Venezüella petrolüne karşılık İran'ın tıbbi ilaçlarla ödeme yapılabileceği örneğini verdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (05.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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