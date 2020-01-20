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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Rusya, Ulusal Refah Fonu'nu artırdı

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Rusya, Ulusal Refah Fonu'nu artırdı

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 92,5'lik artış kaydederek 7,7 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Ulusal Refah Fonu 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 92,5 artarak 7,7 trilyon rubleye (yaklaşık 126,2 milyar dolar) çıktı.

Ulusal Refah Fonu'nda döviz yatırımlarının payı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Fondaki döviz payında doların payı ise yüzde 45 seviyesinde.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, bir süre önce yaptığı açıklamada, jeopolitik riskler nedeniyle 2020’de Ulusal Refah Fonu'nda doların payının düşürüleceğini ifade etmişti. 

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