Rusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor
GeriEkonomi Rusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Reuters
10.04.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Rusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rus hükümeti, ABD yaptırımlarının etkisini en aza indireceğini açıkladı ve rublenin değeri ile finansal piyasalarında yaşanan düşüşü kısa vadeli bir volatilite olarak niteledi.

Rusya, yeni yaptırımlarla gelen kısıtlamalara uyum sağlamanın bir zaman sorunu olduğunu belirtti.

 İkinci günde de düşüşünü sürdüren ruble bugün dolar karşısında yüzde 3'ün üstünde değer kaybı gördü. Yatırımcılar ABD'nin yeni yaptırımlar getireceği ve Rusya'nın kredi ve piyasa risklerinin önemli ölçüde arttığı kaygılarıyla satış yapıyor.

 ABD'nin Cuma günü açıkladığı yaptırımların hedefinde devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bürokratlar ve işadamları var. Yaptırımların nedeni ise Rusya'nın 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları.

 Rus piyasası aynı zamanda Amerikan Kongresi'nin iki üyesinin İngiltere'de eski bir Rus ajanı ve kızına Rusya'nın yaptığı iddia edilen sinir gazı saldırısı nedeniyle, bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanması teklifinden de etkileniyor.

 Yaşanan finansal şok, geçen ay yeniden devlet başkanı seçilen ve halkın yaşam standartlarını yükseltmeye, altyapı, eğitim ve sağlık yatırımlarını artırmaya söz vermiş olan Vladimir Putin için siyasi bir sorun yaratabilir.

 Ülkenin kırılgan ekonomik toparlanması şimdi risk altında. Hükümet vaatlerini yerine getirmek için kullanacağı parayı, yaptırımlardan etkilenen Rus şirketlerini kurtarmak için kullanmak zorunda kalabilir.

 Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, varlık değerlerindeki düşüşün kısa süreli olacağına inandığını söyledi.

 Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyasada gerçekten de ağır negatif eğilimler oluştu. Bu kısmen piyasa eğilimlerinden kısmen de (yaptırımlar nedeniyle) duygusal etkilenmeden kaynaklanıyor. Bir süre sonra düzeltme gerçekleşecek" dedi.

 Rus Doğrudan Yatırım Fonu'nun başkanı Kirill Dmitriev, Moskova borsasında bir toplantıda gazetecilere, "her şeye bir perspektif içinden bakılması gerektiğini" söyledi ve "Kesinlikle bunun büyük ölçüde spekülatörlerin yarattığı, kısa süreli bir piyasa tepkisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

 Maliye Bakanı Anton Siluanov da, ABD yaptırımlarının iş ve finans piyasalarına olan etkisinin en aza düşürülmesi için devletin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

 Rusya merkez bankası başkanı Elvira Nabiullina, finansal istikrar için bir risk doğacak olursa, bankanın elinde kullanabileceği çok çeşitli araçlar olduğunu, ancak şu anda böyle bir risk görmediğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Rusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor

İTO’da seçim heyecanı arttı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?