Rusya, rubledeki düşüşü önemsemiyor
Rus hükümeti, ABD yaptırımlarının etkisini en aza indireceğini açıkladı ve rublenin değeri ile finansal piyasalarında yaşanan düşüşü kısa vadeli bir volatilite olarak niteledi.
Rusya, yeni yaptırımlarla gelen kısıtlamalara uyum sağlamanın bir zaman sorunu olduğunu belirtti.
İkinci günde de düşüşünü sürdüren ruble bugün dolar karşısında yüzde 3'ün üstünde değer kaybı gördü. Yatırımcılar ABD'nin yeni yaptırımlar getireceği ve Rusya'nın kredi ve piyasa risklerinin önemli ölçüde arttığı kaygılarıyla satış yapıyor.
ABD'nin Cuma günü açıkladığı yaptırımların hedefinde devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bürokratlar ve işadamları var. Yaptırımların nedeni ise Rusya'nın 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları.
Rus piyasası aynı zamanda Amerikan Kongresi'nin iki üyesinin İngiltere'de eski bir Rus ajanı ve kızına Rusya'nın yaptığı iddia edilen sinir gazı saldırısı nedeniyle, bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanması teklifinden de etkileniyor.
Yaşanan finansal şok, geçen ay yeniden devlet başkanı seçilen ve halkın yaşam standartlarını yükseltmeye, altyapı, eğitim ve sağlık yatırımlarını artırmaya söz vermiş olan Vladimir Putin için siyasi bir sorun yaratabilir.
Ülkenin kırılgan ekonomik toparlanması şimdi risk altında. Hükümet vaatlerini yerine getirmek için kullanacağı parayı, yaptırımlardan etkilenen Rus şirketlerini kurtarmak için kullanmak zorunda kalabilir.
Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, varlık değerlerindeki düşüşün kısa süreli olacağına inandığını söyledi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyasada gerçekten de ağır negatif eğilimler oluştu. Bu kısmen piyasa eğilimlerinden kısmen de (yaptırımlar nedeniyle) duygusal etkilenmeden kaynaklanıyor. Bir süre sonra düzeltme gerçekleşecek" dedi.
Rus Doğrudan Yatırım Fonu'nun başkanı Kirill Dmitriev, Moskova borsasında bir toplantıda gazetecilere, "her şeye bir perspektif içinden bakılması gerektiğini" söyledi ve "Kesinlikle bunun büyük ölçüde spekülatörlerin yarattığı, kısa süreli bir piyasa tepkisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Maliye Bakanı Anton Siluanov da, ABD yaptırımlarının iş ve finans piyasalarına olan etkisinin en aza düşürülmesi için devletin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Rusya merkez bankası başkanı Elvira Nabiullina, finansal istikrar için bir risk doğacak olursa, bankanın elinde kullanabileceği çok çeşitli araçlar olduğunu, ancak şu anda böyle bir risk görmediğini söyledi.
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