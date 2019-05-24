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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Rusya MB altına dayalı kripto para önerisini inceleyecek

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Rusya MB altına dayalı kripto para önerisini inceleyecek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası ödemelerde kullanmak üzere, "altına dayalı" bir kripto para çıkarmayı inceleyeceklerini söyledi.

Coindesk’in, ülkenin resmi haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Nabiullina, "Karşılıklı ödemeler için elbette altına dayalı kripto para teklifinizi inceleyeceğiz; ancak, benim görüşüme göre uluslararası ödemeleri milli para birimleri ile gerçekleştirmek daha önemli" dedi.

Nabiullina kripto paraların ulusal para sistemine dahil edilmesine ise karşı olduklarını belirtti.

Kripto paralar özellikle ABD'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan ülkeler için uluslararası ticareti sürdürebilecekleri bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Rusya ve İran daha önce kripto paraları kullanarak kendi aralarında parasal işlemler yapmayı düşündüklerini açıklamışlardı. Sürecin ardından İran altına dayalı bir kripto para çıkarmıştı. Venezuela ise aynı amaçla kendi petrol rezervlerine dayanan Petro isimli bir başka kripto parayı piyasaya sürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, geçen Şubat ayında yine yaptırımları aşmak amacıyla ülkesinin milli para birimi rubleye dayanan bir kripto para çalışması başlatılması yönünde talimat vermişti.

Öte yandan Avrupa Birliğine alternatif olarak düşünülen Avrasya Ekonomik Birliği de kripto paralara ve blockchain teknolojisine olumlu yaklaşıyor.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Makroekonomi ve Entegrasyondan Sorumlu Bakanı Tatyana Valovaya, kripto paralar ve dünyadaki uygulamaları hakkında üye ülkelere sunulmak üzere ayrıntılı bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde 2025 yılında ortak bir finansal piyasa kurulacağını hatırlatan Valovaya, "Eğer blokchain uygulamaları ve kripto paralara yönelik eğilimler hız kazanırsa bunu dikkate almamız şart" dedi.

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