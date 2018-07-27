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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.07.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Rusya et alınan 6. ülke olacak

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Rusya et alınan 6. ülke olacak

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında BRICS Zirvesi’nde geçen diyalog, Rusya’dan et ithalatı konusunu tekrar gündeme taşıdı.

İthalat başlarsa, Rusya, Türkiye’nin et ithal edeceği 6. ülke olacak. 2017 verilerine göre, Türkiye Polonya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Bosna-Hersek üzerinden et alımı yapıyor. Bu ülkelerden alınan etin toplamı 18 milyon kiloya çıkarken, sadece Bosna Hersek’ten kemiksiz et alınıyor.

‘DÖNÜŞTE HALLEDELİM’

Rusya et alınan 6. ülke olacak

Önceki gün iki lider arasında yapılan görüşmede, Putin açıklamaların ardından Erdoğan’a “Beni restorana davet edecektiniz hani?” diye sordu. Erdoğan da “Ettim” diye yanıt verdi. Putin bunun üzerine, “Ama şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksınız, o zaman o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim” dedi. Erdoğan da “Memnuniyetle, sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim” dedi. Putin de Erdoğan’a teşekkür etti. Bu diyalog sonrası, önümüzdeki günlerde et ithalatı için gerekli adımların atılması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar örnek alınırsa da, ilk olarak Resmi Gazete’de, tarife kontenjanı kapsamına Rusya’dan et ithalatı eklenecek. Bu kontenjan kararında Rusya’dan ne kadar et alınacağı bilgisi de yer alacak.

SİYASİ AMAÇLI

Rusya et alınan 6. ülke olacak

Rusya ile et ithalatı 2016 yılından bu yana gündemde olan bir konu. 2018 yılı başında da tarafların anlaştığı açıklandı. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da, konuyla ilgili olarak mart ayında yaptığı açıklamada “Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleriyle alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Gittiğiniz ülkede şunu söylüyorlar, diyorlar ki, ‘sizden bizden bu kadarlık mal alıyoruz siz bizden ne alacaksınız?’ Bu konuda Türkiye’nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla bu et konusunda oluyor. Et gündeme geliyor. Genelde ülkelere gittiğimizde mutlaka ihracat ve ithalat şeması ortaya çıkıyor ve ülkelerle oturup bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye’nin çok büyük et ihtiyacından değil genelde siyasi amaçlı olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalatta yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde böyle şeyler gündeme gelebiliyor” demişti.

 

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