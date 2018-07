Rusya et alınan 6. ülke olacak

İthalat başlarsa, Rusya, Türkiye’nin et ithal edeceği 6. ülke olacak. 2017 verilerine göre, Türkiye Polonya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Bosna-Hersek üzerinden et alımı yapıyor. Bu ülkelerden alınan etin toplamı 18 milyon kiloya çıkarken, sadece Bosna Hersek’ten kemiksiz et alınıyor.

‘DÖNÜŞTE HALLEDELİM’





Önceki gün iki lider arasında yapılan görüşmede, Putin açıklamaların ardından Erdoğan’a “Beni restorana davet edecektiniz hani?” diye sordu. Erdoğan da “Ettim” diye yanıt verdi. Putin bunun üzerine, “Ama şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksınız, o zaman o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim” dedi. Erdoğan da “Memnuniyetle, sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim” dedi. Putin de Erdoğan’a teşekkür etti. Bu diyalog sonrası, önümüzdeki günlerde et ithalatı için gerekli adımların atılması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar örnek alınırsa da, ilk olarak Resmi Gazete’de, tarife kontenjanı kapsamına Rusya’dan et ithalatı eklenecek. Bu kontenjan kararında Rusya’dan ne kadar et alınacağı bilgisi de yer alacak.

SİYASİ AMAÇLI





Rusya ile et ithalatı 2016 yılından bu yana gündemde olan bir konu. 2018 yılı başında da tarafların anlaştığı açıklandı. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da, konuyla ilgili olarak mart ayında yaptığı açıklamada “Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleriyle alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Gittiğiniz ülkede şunu söylüyorlar, diyorlar ki, ‘sizden bizden bu kadarlık mal alıyoruz siz bizden ne alacaksınız?’ Bu konuda Türkiye’nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla bu et konusunda oluyor. Et gündeme geliyor. Genelde ülkelere gittiğimizde mutlaka ihracat ve ithalat şeması ortaya çıkıyor ve ülkelerle oturup bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye’nin çok büyük et ihtiyacından değil genelde siyasi amaçlı olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalatta yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde böyle şeyler gündeme gelebiliyor” demişti.