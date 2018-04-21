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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.04.2018 - 08:22, Son Güncelleme:

Ruslar tercihlerini değiştirdi! Artık Türkiye'ye onun için geliyorlar

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Ruslar tercihlerini değiştirdi! Artık Türkiye'ye onun için geliyorlar

Türk kaplıcalarına yabancıların ilgisi her geçen gün artarak sürüyor. 2017 yılında yapılan tanıtım kampanyalarının sonuçları alınmaya başlandı. Özellikle Rus ve Katarlı turistler Türkiye’ye büyük ilgi gösterdi. Katarlılar Türkiye’de yatırım için de gün sayıyor.

Kaplıca cenneti Türkiye’ye yabancı ilgisi her geçen gün artıyor. Katar ve Rusya’daki tanıtım faaliyetlerinde beklentilerin çok üstünde dönüş elde edildi. Yeni Şafak Gazetesi’ne termal turizmini değerlendiren Termal Sağlık Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’deki termal kaynaklara yabancı ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Yılık, Türkiye’nin termal zenginliğini yurt dışında çok sayıda noktada tanıtımını yaptıklarını ifade etti. Bu çalışmaların karşılığının alınacağını anlatan Yılık, özellikle Katar ve Rusya’daki tanıtım faaliyetlerinde beklentinin çok üstünde dönüşler elde ettiklerini söyledi.

10 MİLYAR DOLARLIK KATAR YATIRIMI

Katar'da yaptıkları görüşmelerde Katarlı yatırımcıların Türkiye'de 10 milyar dolarlık termal sağlık turizmi yatırımı yapmak istediğini anlatan Yılık, “Bu potansiyele sahip bölgelerimizde sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında Katar'dan gelecek heyetle incelemelerde bulunacağız. Heyetin burada yapacağı görüşmeyi önemsiyoruz" dedi.

Aldıkları olumlu verileri ve talepleri Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra, yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri ile geçtiğimiz günlerde masaya yatırdıklarını anlatan Yılık, “Ülke insanımız tarafından iyi bilinmesine karşın, yoğun kullanılmayan termalimizi yabancılar şifa, arınma ve rahatlama kaynağı olarak görüyor” dedi. Dünya termal tesis pazarının yaklaşık 700 milyar dolara ulaştığını anlatan Yılık, Avrupa’nın en zengin termal kaynaklarına sahip olmasına karşın Türkiye’nin 267 tesisiyle termal turizmden yılda sadece 691 milyon dolarlık gelir elde ettiğinin altını çizdi.

48 YENİ TESİS GELİYOR

Yılık, halen planlama ve inşaat aşamasında 48 termal tesisi olduğunu kaydetti. Yılık, “Bu tesislerin yenilenmesi, büyüyüp kapasitelerinin artması anlamına geliyor. Bu noktada şu an yapılması gereken, termal tesislerin yurt dışında tanıtımına yönelik bağımsız kaynak ve enerji ayrılması” dedi.

EN ZENGİNİYİZ EN AZINI ALIYORUZ

Geçen yıl yaklaşık 700 milyar dolara ulaşan dünya pazarında en büyük payı, 2 bin 200 tesis ve yıllık 15,7 milyar dolar gelir ile Çin aldı. Japonya ise 17 bin 328 tesisiyle yıllık 12,5 milyar dolar, Almanya bin 265 tesisiyle yılda 6,8 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye ise Avrupa’nın en zengin termal kaynaklarına sahip olmasına karşın 267 tesisiyle termal turizmden yılda sadece 691 milyon dolarlık gelir elde edebildi.

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