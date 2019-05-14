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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.05.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Ruslar antik havuza akın ediyor! Günde 2 bin kişi gidiyor...

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Ruslar antik havuza akın ediyor! Günde 2 bin kişi gidiyor...

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’de yer alan Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik havuza turistler akın ediyor. Havuza özellikle Rus turistler ilgi gösterirken, şifalı sularda günde ortalama 2 bin turist tarihin içinde yüzüyor.

Antik çağlardan beri sağlık merkezi olarak bilinen Pamukkale, günümüzde de bu özelliğini koruyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’de bulunan Hierapolis Antik Kenti içerisindeki antik termal havuz, dünyanın her yerinden gelen turistlere yılın her döneminde sağlık hizmeti sunuyor.

Ruslar antik havuza akın ediyor Günde 2 bin kişi gidiyor...

Yılın en yoğun günlerini yaşayan antik termal havuzda, günde 2 bin kişi şifa arıyor. Dört mevsim 36 derece sıcaklık sunan termal havuz, insan sağlığına olan faydaları ve görünümüyle misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Havuza Ruslar başta olmak üzere yabancı turistler ilgi gösterirken, Ramazan ayı dolayısıyla yerli ziyaretçi sayısında ise düşüş yaşanıyor.

Ruslar antik havuza akın ediyor Günde 2 bin kişi gidiyor...

“YAZ DÖNEMİNDE TURİST AKINI OLUYOR”

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, havuza yaz dönemlerinde yoğun bir turist akını olduğunu belirterek, “Antik havuz 6. yüzyılın sonunda depremler ile oluşmuş tamamen doğal antik bir havuz. Suyun içerisindeki kalsiyum karbonat oranının çok yüksek olmasından dolayı uzun yıllardan beri yaklaşık bin 500 yıldan bu yana travertenlerden akarak travertenlerin oluşmasını sağlamış. Suyun sıcaklığı 36 derecede. Özellikle yaz döneminde çok yoğun bir turist akımı var. Özellikle Antalya’ya gelen Rus ziyaretçilerimizin yoğun rağbet ettiği bir termal havuz” dedi.

Ruslar antik havuza akın ediyor Günde 2 bin kişi gidiyor...

“RAMAZAN AYINDA TÜRK ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI”

Günlük ortalama 2 bin kişinin antik havuza girdiğini söyleyen Tali, Ramazan ayı olması nedeniyle yerli ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ifade ederek, “Bizim ziyaretçilerimizin yüzde 90’ı zaten yabancı. Yerli çok az sayıdaki ziyaretçi ne yazık ki havuzdan faydalanabiliyor. 2018 yılındaki antik havuza giriş sayısı toplamda 375 binler civarına ulaştı. Sezonun başlaması ile şu anda günlük yaklaşık 2 bin kişi havuzdan faydalanmaktadır. Türk ziyaretçilerimiz Ramazan’ın başlamasıyla biraz azaldı tabi ki. Özellikle hafta sonları okul guruplarının gelmesi ile Türk ziyaretçilerimizi görebiliyoruz. Tabi Ramazan ayı olması sebebiyle Türk ziyaretçilerimizde ciddi bir düşüş oldu. Ama yabancı ziyaretçilerimiz hiçbir şekilde bundan etkilenmediler. Dolayısıyla şu anda bizim havuza giriş sayımız anlamında herhangi bir kaybımız söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Ruslar antik havuza akın ediyor Günde 2 bin kişi gidiyor...

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