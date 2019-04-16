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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.04.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Rusal ABD'de üretim yapacak

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Rusal ABD'de üretim yapacak

Rusya’da yerleşik dünya alüminyum devlerinden Rusal ile ABD’li Braidy Industries firmalarının Amerika’da ortak alüminyum tesisi kuracakları öğrenildi.

Rusal yetkililerince yapılan açıklamada, kurulacak yeni tesisin Amerikan otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yassı mamul üreteceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, üç ay önce ABD’nin yaptırım listesinden çıkartılmış bulunan Rusal firması, dünyadaki en büyük alüminyum pazarlarından biri olan ABD’ye nüfuz etmek istiyor. Rusal yaptırımların kalkmasının ardından, hali hazırda ABD’ye alüminyum mamul tedarikine başlamış bulunuyor.

Yine Rusal yetkililerince yapılan açıklamada, Braidy Industries firması ile ortak kuracakları haddehanede Amerikan otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu yassı alüminyum mamul üretileceği öğrenildi.

Önümüzdeki Temmuz ayında imzalanması beklenen ortaklık anlaşmasında Rusal’ın %40, Braidy’nin ise %60 ortaklık payları bulunacağı belirtildi.
Kentucky, Ashland’da yer alacak fabrikanın yıllık 500 bin ton sıcak haddeli, 300 bin ton da soğuk haddeli mamul üretim kapasitesi olacağı açıklandı.
ABD’deki tesislerde işlenecek ham mamul ve kütük alüminyum malzemelerin, halen inşaat halinde bulunan Rusal’a ait Sibirya’daki Taishet tesislerinden temin edileceği belirtildi. Daha önce 2020 yılında faaliyete geçeceği söylenen Taishet tesislerinin bu tarihten önce faaliyete başlayacağı açıklandı.

Öte yandan Amerikan Braidy firmasından yapılan açıklamada da, Atlas adını alacak olan Kentucky’deki yeni fabrikanın çevreci standartlara uygun bir tesis olacağı belirtildi.

Rusal’ın ABD’deki tesise yapacağı yatırımın 200 milyon dolar tutarında olacağı öğrenildi. Tesisin on yıl boyunca toplam 2 milyon ton düşük karbonlu alüminyum mamul üretmesi ve bu üretimden yılda yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmesi hedefleniyor.

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