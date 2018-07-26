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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

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Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

TURİZMDE 2015- 2016 kriz yıllarında Rus ve Alman pazarlarında ciddi düzeyde gerileyen kişibaşı gelir, 2018’de yükselişe geçti. Ruslarda yüzde 24 artışla 300 doları bulan turizm geliri, Almanlarda yüzde 23 artışla 400’ün doların üstüne çıktı.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye turizminin 2015- 2016 dönemi krizini, hem turist sayısı hem de gelir açısından aştığını söyledi. Yalnız sayısal bazda ele alınsa dahi turizmdeki gelişmenin 2023 hedeflerine doğru moral verici olduğuna dikkat çeken Yağcı, "Çünkü 2018 yılı kesinleşen 3 aylık kişi başı turizm geliri rakamları, toplamda düşük gibi görünse de pazarlar bazında çok önemli eğilimleri ortaya çıkardı" dedi.

RUSLAR 300 DOLARA YAKLAŞTI

Turizm gelirlerindeki artışla ilgili önemli pazarlardan örnekler veren Erkan Yağcı, en büyük pazarlardan Rusya’da, kişi başı turizm geliri yüzde 24 artarken, krizdeki yüzde 18’lik daralmanın önemli oranda telafi edildiğini kaydetti. Yağcı, Rusların 320 dolardan 230 dolara inen kişi başı gelirinin, 2018’de yeniden 300 dolara yaklaştığını dile getirdi.

Almanya pazarında krizde yüzde 13 azalan kişi başı gelirin bu pazarın hızlı toplanmasıyla 2018’de yüzde 23 gelişerek yeniden 400 doların üzerine çıktığını aktaran Erkan Yağcı, 2018’de en ciddi gelişmeyi İngiltere’de yaşıyoruz. 3 yıllık kayıptan sonra 2018’de süratlenen pazarda kişi başı gelir yüzde 100’den fazla yükselişle kriz öncesinin de üzerine çıktı. Diğer yandan Avrupa’da ki diğer önemli pazarımız Hollanda da yüzde 50 dolayında gelişerek, gelirde kriz öncesi ortalamaları aşan bir eğilim gösteriyor" dedi.

KAYIP YÜZDE 2’YE İNDİ

Krizin yaşandığı iki yılda ülkenin elde ettiği kişi başı gelirin yüzde 17 daraldığını hatırlatan AKTOB Başkanı, 2018’de zararın önemli oranda kapatıldığını, kaybın yüzde 2 dolayına indiğine dikkat çekti. 2018’de elde edilen toplam gelirin yüzde 65 artış gösterdiğini belirten Yağcı, "Gelirlerde 2016’da yüzde 22, 2017’de yüzde 1,7 gerileme yaşanmıştı. Özetle 2018, hem turist hem de gelir bakımından önemli bir toparlanma yılı oluyor. Kamu ve özel sektör olarak, 2017’de yaptığımız tespitlerde de artan turist sayısı ile beraber, gelirlerin yavaş yavaş artacağını, eğer yapısal adımları atabilirsek, bu gelişimin istikrara kavuşacağını söylemiştik. Şimdi sıra, o adımları atmaya gelmiştir" diye konuştu.

 

 

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