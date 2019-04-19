Rus turistlerin Türkiye akını
2019 yılında 50 milyon turist ile rekor kırması beklenen turizm sektöründe, Rus turistlerin ilgisi arttı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’yi yine tatil tercihlerinde ilk sırada tutan Rus turistler, bu sezon nisan ayında yerlerini ayırtmaya başladı.
Daha önceki yıllarda tatile çıkmadan yaklaşık 1 ay önce tur paketi satın aldığı gözlenen Rusların, nisan ayının ilk 3 haftasında tatil sezonu için ayrılan paketlerin 3’te 1’ini bitirdiği gözlendi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) “Türkiye bu yıl da havada kapışılıyor” başlığıyla yayımladığı raporda, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye’den vazgeçmediğine dikkat çekildi.
ATOR’dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Nisanda vatandaşlarımız tatil tercihlerini yine Türkiye’den yana yaptı. Tur paketlerine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Bu şu anlama geliyor Ruslar için ayrılan toplam kotanın 3’te 1’i nisan ayında satıldı. Böylece 2019’da 6 milyondan fazla Rus Türkiye’ye gidecek. Ruslar için bütçe çok önemli. Bütçeyi aşmamak için iki hafta yerine bu yıl bir haftalık tatil tercih ediyorlar. Yoğun ilgi gören tesisler ise geçen yıla kıyasla yüzde 30 zam yapmış durumda” dedi.
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