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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rus turistlerin Türkiye akını

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus turistlerin Türkiye akını

2019 yılında 50 milyon turist ile rekor kırması beklenen turizm sektöründe, Rus turistlerin ilgisi arttı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’yi yine tatil tercihlerinde ilk sırada tutan Rus turistler, bu sezon nisan ayında yerlerini ayırtmaya başladı.

Daha önceki yıllarda tatile çıkmadan yaklaşık 1 ay önce tur paketi satın aldığı gözlenen Rusların, nisan ayının ilk 3 haftasında tatil sezonu için ayrılan paketlerin 3’te 1’ini bitirdiği gözlendi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) “Türkiye bu yıl da havada kapışılıyor” başlığıyla yayımladığı raporda, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye’den vazgeçmediğine dikkat çekildi.

ATOR’dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Nisanda vatandaşlarımız tatil tercihlerini yine Türkiye’den yana yaptı. Tur paketlerine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Bu şu anlama geliyor Ruslar için ayrılan toplam kotanın 3’te 1’i nisan ayında satıldı. Böylece 2019’da 6 milyondan fazla Rus Türkiye’ye gidecek. Ruslar için bütçe çok önemli. Bütçeyi aşmamak için iki hafta yerine bu yıl bir haftalık tatil tercih ediyorlar. Yoğun ilgi gören tesisler ise geçen yıla kıyasla yüzde 30 zam yapmış durumda” dedi.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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