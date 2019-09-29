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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.09.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı! Her şey dahili yanlış anlamış...

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Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı! Her şey dahili yanlış anlamış...

Antalya'da her şey dahil otelde tatilini tamamlayan Rus turist otelden çıkarken çantasına kahvaltılık, su ve meyve koydu. Görevliler çantadan otele ait olanları çıkardıktan sonra Rus turist hakkında tutanak tutup yolcu etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyv
e ve sebze ile içecekler bulundu. Tutanak tutulmasının ardından Rus turist otelden ayrılırken, bir otel yetkilisi, "Her şey dahil bir oteliz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.

Manavgat’ın Side Mahallesi’ndeki 3 yıldızlı bir otelde tatil yaptıktan sonra ayrılmak üzereyken davranışlarından şüphelenen Rus turistin valizi, acente yetkilileri ve otel görevlileri tarafından kontrol edildi. Kontrolde, Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu. Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve ürünler geri alındı. Daha sonra Rus turist otelden ayrıldı.

Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı Her şey dahili yanlış anlamış...


’HER ŞEY DAHİLİ YANLIŞ ANLAMIŞLAR’

Otel yetkilileri, odalara yiyecek içecek çıkarmanın yasak olduğunu, bunu otele giriş yaparken bütün turistlere imzalattırdıkları formlarda belirtildiğini, ayrıca kendilerine konaklama kurallarına ilişkin broşür verdiklerini belirtti. Buna rağmen bazı turistlerin hala odalarına yiyecek çıkardığını, bunun sonucunda odalarda böcek görüldüğünü, bu böceklerin fotoğraflarını çekip kendilerini şikayet ettiklerini iddia etti.

Bazı turistlerin çantalarına otelden aldıkları yiyecek ve içecekleri doldurduğunu anlatan bir otel yetkilisi, "Otelimizde kimsenin neyi, ne kadar yiyeceğine karışmıyoruz. Zaten her şey dahil bir oteliz. Otelde konakladıkları sürece bütün misafirlerimiz istedikleri kadar yiyip içebilir. Ama çantalarla ülkelerine götürmek ne demek? Bunu anlayamıyoruz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.

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