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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.07.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı

Rusya'da matematik dehası Sergey Mavrodi tarafından kurulan Türkiye'de de TurkeyMMM adı altında faaliyet yürüten Rus saadet zincirine yönelik operasyonda, Türkiye'deki sistemi yöneten Leyla kod adlı Elvir Egorova'nın da arasında bulunduğu 30 kişi yakalandı. Rus saadet zincirinin 1 milyon 200 bin TL vurgun yaptığı belirlendi. Çiftlikbank skandalının baş aktörü Mehmet Aydın'ın da bu sistemden etkilenerek vurgun sistemini kurduğu ortaya çıktı. 

MMM sadet zinciri ilk kez 1994 yılında Rusya'da kuruldu. Farklı bir para modelini savunan yapı kendisini yoksullara yardım ermek için yapılanan farklı bir finans sistemi olarak tanıtıyordu. Sistemin kurucusu Matematik dehası olarak gösterilen Sergey Mavrodi'ydi.  20 milyon üyeye ulaşan sistem sayesinde Mavrodi Rusya'da milletvekili seçildi. Ancak sistemin tıkanması sonucu peş peşe mağdurlar oluşunca hakkında soruşturma başlatılan Mavrodi tutuklandı. MMM şirketleri Rusya'da  yasaklandı. Sistem, saadet zincirine katılana aylık yüzde 30 ile 50 arasında kar sunuyordu. Sisteme ilk kez sokulan kişilerin yatırdığı paraya yüzde 10 kar payı ödeniyordu. Paraların çekimi için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ancak para yatıranların büyük çoğunluğu ödedikleri tutarı dahi alamadı.

Rus titanı Türkiyede on binlerce kişiyi dolandırdı
Rus titanı Türkiye'de on binlerce kişiyi dolandırdı

Mavrodi - Maksim - Mavrodi isimlerinin başharflerinden oluşan MMM,  2007 yılında tekrar hayata geçirildi. Rusya'da yasak olan yapı bir çok ülkede MMM Global olarak hayata geçirilirken, Türkiye'de 2015 yılında TurkeyMMM adıyla sistem kuruldu.   

Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı

Yapılan şikayetler üzerine İstanbul Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre; Suç örgütü tarafından TurkeyMMM adı altında piramit sistemi kurularak, yüksek kazanç vaadinde bulunuldu. Üyelik işlemleri www.turkeymmm.net internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Sisteme üyelik yapan katılımcıların yatırmak istedikleri paralar suç örgütüne ait kripto para cüzdanlarına gönderildi. Sistemde belirli bir üye katılımı sağlandıktan sonra suç örgütü tarafından Türkiye MMM sistemine resetleme işlemi yapılıp müdahale edilerek üyelerin sisteme aktardıkları kripto paraların sıfırlanarak Türkiye'deki üyelerin zarara uğratıldığı saptandı. Yapılanmanın şu ana kadar 1 milyon 200 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Vurgun yapılan paraların da yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. 

Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı

Ekipler yaptığı araştırmada, sistemi Dünya'da sistemin kurucusu Sergey Mavrodi'nin yönettiğini, Türkiye yapılanmasının başında  ise Leyla kod adlı Rus Elvir Egorova'nın olduğu belirlendi. Polis, yapılanma içerisinde 2'si Rus 33 kişi belirlendi. 

Yapılan tespitlerin ardından Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 30 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 31 laptop, 42 cep telefonu, 8 tablet, 25 bellek, 12 sabit disk, 12 hafıza kartı, 49 sim kart, 8 CD ve dökümanlar ele geçti. 

Rus titan zincirine operasyon: 7 kişi tutuklandı
Rus titan zincirine operasyon: 7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan sistemin Türkiye yapılanmasını yöneten Elvir Egorova, Emniyetteki ifadesinde, Rusya'dan gelen talimatları Türkçe'ye çevirerek alt birimlere ilettiğini, sadece tercüman olduğunu söylediği öne sürüldü. 

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 30 kişiden aralarında Elvir Egorova'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 23 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı

 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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