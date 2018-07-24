Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koparıldı
Rusya'da matematik dehası Sergey Mavrodi tarafından kurulan Türkiye'de de TurkeyMMM adı altında faaliyet yürüten Rus saadet zincirine yönelik operasyonda, Türkiye'deki sistemi yöneten Leyla kod adlı Elvir Egorova'nın da arasında bulunduğu 30 kişi yakalandı. Rus saadet zincirinin 1 milyon 200 bin TL vurgun yaptığı belirlendi. Çiftlikbank skandalının baş aktörü Mehmet Aydın'ın da bu sistemden etkilenerek vurgun sistemini kurduğu ortaya çıktı.
MMM sadet zinciri ilk kez 1994 yılında Rusya'da kuruldu. Farklı bir para modelini savunan yapı kendisini yoksullara yardım ermek için yapılanan farklı bir finans sistemi olarak tanıtıyordu. Sistemin kurucusu Matematik dehası olarak gösterilen Sergey Mavrodi'ydi. 20 milyon üyeye ulaşan sistem sayesinde Mavrodi Rusya'da milletvekili seçildi. Ancak sistemin tıkanması sonucu peş peşe mağdurlar oluşunca hakkında soruşturma başlatılan Mavrodi tutuklandı. MMM şirketleri Rusya'da yasaklandı. Sistem, saadet zincirine katılana aylık yüzde 30 ile 50 arasında kar sunuyordu. Sisteme ilk kez sokulan kişilerin yatırdığı paraya yüzde 10 kar payı ödeniyordu. Paraların çekimi için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ancak para yatıranların büyük çoğunluğu ödedikleri tutarı dahi alamadı.
Mavrodi - Maksim - Mavrodi isimlerinin başharflerinden oluşan MMM, 2007 yılında tekrar hayata geçirildi. Rusya'da yasak olan yapı bir çok ülkede MMM Global olarak hayata geçirilirken, Türkiye'de 2015 yılında TurkeyMMM adıyla sistem kuruldu.
Yapılan şikayetler üzerine İstanbul Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre; Suç örgütü tarafından TurkeyMMM adı altında piramit sistemi kurularak, yüksek kazanç vaadinde bulunuldu. Üyelik işlemleri www.turkeymmm.net internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Sisteme üyelik yapan katılımcıların yatırmak istedikleri paralar suç örgütüne ait kripto para cüzdanlarına gönderildi. Sistemde belirli bir üye katılımı sağlandıktan sonra suç örgütü tarafından Türkiye MMM sistemine resetleme işlemi yapılıp müdahale edilerek üyelerin sisteme aktardıkları kripto paraların sıfırlanarak Türkiye'deki üyelerin zarara uğratıldığı saptandı. Yapılanmanın şu ana kadar 1 milyon 200 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Vurgun yapılan paraların da yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Ekipler yaptığı araştırmada, sistemi Dünya'da sistemin kurucusu Sergey Mavrodi'nin yönettiğini, Türkiye yapılanmasının başında ise Leyla kod adlı Rus Elvir Egorova'nın olduğu belirlendi. Polis, yapılanma içerisinde 2'si Rus 33 kişi belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 30 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 31 laptop, 42 cep telefonu, 8 tablet, 25 bellek, 12 sabit disk, 12 hafıza kartı, 49 sim kart, 8 CD ve dökümanlar ele geçti.
Gözaltına alınan sistemin Türkiye yapılanmasını yöneten Elvir Egorova, Emniyetteki ifadesinde, Rusya'dan gelen talimatları Türkçe'ye çevirerek alt birimlere ilettiğini, sadece tercüman olduğunu söylediği öne sürüldü.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 30 kişiden aralarında Elvir Egorova'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 23 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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