Rus kontrolü
RUSYA’daki Tüketici Hakları Denetim Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) önümüzdeki mayıs ayında Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin tatil beldelerinde bulaşıcı hastalık denetim yapmak üzere çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
Kurumun yöneticisi Anna Popova, ziyaretin Türkiye’yi bulaşıcı hastalık riski bakımından kontrol etme amacı taşıdığını belirterek, “Türkiye’yi sağlık koşulları bakımından denetleme kararı daha geçtiğimiz yılın sonlarında alınmıştı. Türk tarafıyla belirlenen takvim çerçevesinde müfettişlerimiz ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştirerek, bulaşıcı hastalık riski olup olmadığını yerinde tespit edecek” dedi.
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