Rus enerji devine şok!

Groysman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazprom’un Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararına uymaması halinde dünya

çapındaki varlıklarına el koyulması olasılığıyla ilgili Adalet Bakanlığı’na Naftogaz ile eylemleri koordine etmesi talimatı verdim.” ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT KARARI

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek Rus şirketinin Ukrayna şirketi Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna’ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını eleştirerek Ukrayna’ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi işlemlerine başlayacaklarını bildirmişti.