Rus ekonomisinde büyüme hız kesti
Rus ekonomisinin 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdüğü bildirildi.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülke ekonomisi, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9'luk büyüme kaydetti. Rus ekonomisi, 2017’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2,2 büyümüştü.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle 2015’te yüzde 2,5 küçülen ülke ekonomisi, 2016’da yüzde 0,2 daralmıştı.
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