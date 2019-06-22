Rus akını!
Rusya’nın başkentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağı bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Moskova'da yapılan festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran TÜROFED Başkanı Osman Ayık, üç günlük süre içinde 130 binin üzerinde katılım olduğunu kaydetti. Festivalin Rusya'dan, Türkiye'ye gelecek turist sayısına önemli katkı sağlayacağını belirten Ayık, “Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz” dedi. Türkiye Festivali’ni sadece Rusya’da değil, farklı ülkelerde de gerçekleştirmek istediklerine değinen Ayık, özellikle Almanya, Ukrayna ve Polonya ile Balkan ülkelerinde bu tür etkinlikleri planladıklarını vurguladı.
Festivalde Türkiye’nin bilinmeyen yönlerini Ruslar ile buluşturduklarını anlatan Ayık, şöyle devam etti: “Rus halkına Türkiye'nin tüm özelliklerini götürdük. Gastronomi, kültürel değerler, birçok sanatsal faaliyetler, müziğimiz, mehter takımımız orada. Türkiye'yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde birçok insan Türkiye'de yaşayamadığı birçok olayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor. Bu açıdan bakıldığında festivaller çok önemli.”
ANTALYA’YA 5.5 AYDA 5.4 MİLYON TURİST
YAZ aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya’da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı’na 2019 başından bu yana 5.4 milyon turistin giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Bilgehan Yılmaz haziran ayının 15’ine kadar havalimanına 33 bin uçağın indiğini belirterek, “Geçen yıla göre yüzde 11’lik artış yaşadık. Hatta dış hatlarda artışımız yüzde 22’lere yükseldi. Geçen yılı yüzde 5 ile geride bıraktık” diye konuştu.
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