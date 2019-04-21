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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

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Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Gaziantep'in önemli turizm yeri Rumkale, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle ihtişamlı ve etkileyici bir manzaraya kavuştu. Bahar ile birlikte bölgedeki turizm hareketliliği de başladı.

Gaziantep’in incisi tarihi Rumkale, bahar mevsiminde açan çiçeklerle ihtişamlı bir görünüme kavuştu. Bölgenin en önemli kültür mirasları arasında yer alan Rumkale, muhteşem manzarasının yanı sıra bölgede hakim olan mavi ve yeşil rengiyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Rumkale'de turizm açısından da hareketli günler başladı. Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölge, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri arasında yer alıyor.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Rumkale'de manzaranın yanı sıra tarihi kalıntılar da ziyaretçilerin ilgisini çekerken, yapılan tekne turları ile turistlere eşsiz bir gün sunuluyor.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Baharın gelmesine ise en çok bölge esnafı seviniyor. Kış dönemine kadar yoğun bir sezon geçireceklerini belirten bölge esnafı, herkesi bölgenin eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyor.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı



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