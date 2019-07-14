Ruhani'den önemli açıklama: Dış borcu azalttık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRuhani'den önemli açıklama: Dış borcu azalttık
GeriEkonomi Ruhani'den önemli açıklama: Dış borcu azalttık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Ruhani'den önemli açıklama: Dış borcu azalttık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani'den önemli açıklama: Dış borcu azalttık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen ülkenin dış borcunu 12 milyar 400 milyon dolardan 9,5 milyar dolara düşürdüklerini bildirdi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin Şirvan kentini ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı açıklamada, çok zor şartlardan geçtiklerini ifade etti. 
Ruhani, 14 aydır ABD'nin şiddetli yaptırımlarına maruz kalmalarına rağmen 2017’de 12 milyar 400 milyon dolar olan dış borcu 9,5 milyar dolar civarına indirdiklerini bildirdi. 

Başka bir ülkenin bu yaptırımlara maruz kalması durumunda ayakta kalamayacağını savunan Ruhani, İran'ın ABD'ye karşı direndiğini ve Washington yönetiminin kendilerine karşı devreye koyduğu tüm politikaların "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi. 

ABD yaptırımları karşısında zorlandıklarını ancak yabancıların ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini belirten Ruhani, ülkede geçen yıl yüzde 12,1 olan işsizlik oranının bu yıl 10,8'e düştüğünü ve 321 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. 

Ruhani, ziyareti kapsamında Kuzey Horasan eyaletinde birçok projenin açılışını da gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İnternete giren herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin...
5 bin euroya koç satıldı!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Paranızı alabilirsiniz...
Dünyanın en güzel manzaraları açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede