Rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Akın akın geliyorlar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
24.05.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Akın akın geliyorlar...

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Rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Akın akın geliyorlar...

ABD’nin yaptırım kararı, kişi başı 1000 euro harcayan İranlıları Türkiye’de tatil yapmaya yöneltecek.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırım uygulama kararı aldığı İran’dan Türkiye’ye turist akışı bekleniyor. 2017’de 2.5 milyon İranlıyı ağırlayan turizmciler, ABD ve AB pazarına yaptırımlar nedeniyle gidemeyecek olan İranlı turistin yönünü Türkiye’ye çevireceğini düşünüyor.

1000 $ HARCIYORLAR

Akşam'ın haberine göre Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bin 42 dolarla Batılı turistlerden yüzde 35-40 daha fazla harcayan İranlı turistlerin önümüzdeki dönemde tatil için Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Bayındır, “ABD’nin yaptırım kararı nedeniyle biz yakın komşusu olduğumuz için İranlı turistin ilk tercihlerinin Türkiye olacağını düşünüyorum. İran yönetimi vatandaşlarının AB’ye ve ABD’ye gitmelerine pek müsaade etmiyor. Bu nedenle zaten bu ülkelere gidecek olanlar önce Türkiye’ye geliyor. Buradan aktarma yapıyor. Şimdi direkt bize gelebilirler” diye konuştu. Yılın ilk üç ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 738 bin kişiyle İran ilk sırada yer aldı. İranlı turistler özellikle İstanbul, Van ve Antalya’ya gelip alışveriş, iş ve tatil yapmayı tercih ediyor. Türkiye ile İran arasındaki turizm hareketliliğinin İran’la Türkiye arasındaki kredi kartı anlaşmasıyla artması bekleniyor.

BAYRAMDA 700 BİN KİŞİ TATİLE ÇIKACAK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Ramazan Bayramı için tur şirketleri üzerinden 600-700 bin civarında rezervasyon beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı net 400 bin rezervasyon, 100 bin kadar da ön rezervasyon talebi var. Bu rakam 600-700 bine kadar çıkacaktır.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.05.2018) İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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