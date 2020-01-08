Rota yeniden İstanbul

UZUN yıllardır cruise gemilerini ağırlayamayan İstanbul, 2020 ile birlikte atağa kalkıyor. Birçok gemi rotasına yeniden İstanbul’u ekleyince hem turizm sektörü hem de esnafın yüzü gülmeye başladı. İstanbul’a yeniden gemilerin gelebilecek olması uluslararası gemi şirketlerini de sevindiriyor. Uluslararası gemi firmalarının Türkiye temsilcileri, gemi firmalarının İstanbul’daki kazancının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. İstanbul’un ekstra turlarla dünyanın en çok cruise yolcusu ağırlayan limanları arasında yer alan Barcelona’yı bile geride bıraktığına dikkat çeken cruise firmalarının temsilcileri, “İstanbul’da gezilecek, görülecek yer çok fazla. Gemi ile İstanbul’a gelen yolcular, İstanbul’da gezmek istiyor. Ancak bunu münferit yapmak istemiyor. Yaklaşık 6-7 gecelik bir tura 1000 Euro ödeyen yolcular, İstanbul’da bir tane ekstra tur için 150 Euro ödeme yapabiliyor. Dünyada da ekstra turların fiyatları ortalama böyle. Ancak İstanbul’a gelen yolcunun en az yüzde 85’i ekstra tur satın alırken, Barcelona’da ekstra tur satın alanların oranı en fazla yüzde 40-45 oluyor. Bir geminin İstanbul’da ekstra turlardan elde ettiği ciro 450 bin Euro’yu aşabiliyor” dedi.

GEMİ SEYAHATİNE EN ÇOK YOLCU GÖNDEREN ÜLKELER



ABD: 11,9 milyon

ÇİN: 2,4 milyon

ALMANYA: 2,1 milyon

İNGİLTERE: 1.9 milyon

AVUSTRALYA: 1,3 milyon

KANADA: 900 bin

İTALYA: 770 bin

2018’DE SIFIRLANMIŞTI

2012’de 2 milyondan fazla turist gemi ile Türkiye’ye gelirken, 2019’un ilk 11 ayında gelen yolcu sayısı 283 bin oldu. İstanbul’a gelen yolcu sayısı ise 2013’te 689 bine çıkmış, 2018’de sıfırlanmıştı. 2019’da ocak-kasım döneminde ise 7 bin 513 oldu. Türkiye’ye gelen gemi ve yolcu sayısının bu kadar düşmesinde 2016 ve sonrasında yaşanan kötü olayların etkisi oldu. İstanbul’da kaybın bu denli büyük olmasının başka bir sebebi daha vardı. O da Karaköy’deki limanın kapanması ve yenilenmesi süreciydi. Ancak Karaköy’deki yenilenme süreci sona ermek üzere ve Galataport ilk gemisini nisan ayında ağırlayacak. 2020’de şu an için 64 gemi Galataport’a geleceğini açıklasa da asıl patlamanın 2021 ve 2022’de olması bekleniyor.

MARSİLYA’DA 5 İSTANBUL’DA 20 EKSTRA TUR

Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar

Barcelona veya Marsilya’da en faza 5-6 ekstra tur düzenlenirken, İstanbul’da bu sayı 20’ye çıkabiliyor.

Barcelona’ya giden bir cruise gemisindeki yolcuların en fazla yüzde 45’i ekstra tura katılıyor, İstanbul’da ise yüzde 80’i aşabiliyor.

Kişibaşı 1000 Euro fiyatlı bir turda geminin cirosu 4 milyon Euro oluyor.

150 Euro’dan 3.200 kişiye ekstra tur satılsa ciro 480 bin Euro’yu buluyor.

İstanbul gemi firmaları için çok büyük önem taşıyor.

Royal Caribbean’ın en son gemisi şu an inşa halinde suya indiğinde bu yıl içinde İstanbul’a gelecek.

Eğer İstanbul ana liman olursa hem şirketler hem de İstanbul çok daha fazla kazanacak.

İSTANBUL BARCELONA’DAN FAZLA KAZANDIRIYOR

Princess Cruise Türkiye Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı.

Cruise firmaları uzun süredir güvenlik ve liman problemi nedeniyle İstanbul’a gelemedi.

2020 itibariyle gelişler başlayacak.

Bu gelişlerden sadece İstanbul değil, cruise firmaları da para kazanıyor.

İstanbul’da gezilecek çok yer var. Cruise firmaları ekstra turlardan kişi başı 150 Euro para kazanıyor.

Gemi İstanbul’da konaklama yaparsa daha fazla para kazanabiliyor.

İstanbul’a gelen yolcu gece hayatını çok merak ediyor.

Gemi firmaları Barcelona’da bile İstanbul kadar para kazanamıyor. Çünkü orada yolcular münferit geziyor.

BİR YOLCU EN AZ 300 DOLAR HARCIYOR

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Karavan Cruises Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz

İstanbul rotada olmayınca Akdeniz kaybetti.

Nisanda Galataport’a büyük ihtimalle gelen ilk gemi biz olacağız.

4 bin kişilik bir gemi şehre günlük en az 700 bin Euro para bırakıyor. Gemi ile gelen yolcu kişi başı en az 300 dolarlık harcama yapıyor.

Gemi firmaları da İstanbul’a çok güveniyor.

Çünkü İstanbul gemi firmalarına da ciddi para kazandırıyor.

İstanbul tek başına gezilmesi zor bir şehir, bu da gemi firmalarının lehine bir durum.

İstanbul’a yeni havalimanı ile daha fazla uçuş var. Bunun için gemi firmaları İstanbul’u çok istiyor.

İSTANBUL PAHA BİÇİLMEZ BİR DESTİNASYON

MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel

İstanbul, gemilere en çok kazandıran destinasyonlar arasında Roma ile başa oynuyor.

İstanbul’a gelen bir gemiden yapılan ekstra turlar için ortalama 50 otobüs kullanılıyor.

Geçen yıl yaptığımız anketlerde de en çok gidilmek istenen 3 destinasyon arasında İstanbul vardı.

Gelen yolcular İstanbul’u rehber ve tur ile gezmek istiyor. Bu gemiler için ciddi bir ekstra kazanç demek.

Gelen turist Çamlıca tepesine de gitmek istiyor, Çırağan’da öğlen yemeği yemek de istiyor.

Boğaz’da yapılacak tekne turuna bile katılmak istiyorlar.

İstanbul gemi şirketleri için paha biçilmez yerler arasında.