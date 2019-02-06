Rosneft'in Venezuela'daki petrol hissesi 2.1 milyar dolar!
Rus petrol devi Rosneft, siyasi karışıklık içinde bulunan Venezuela'daki petrol hisselerinin 2.1 milyar dolara tekabül ettiğini duyurdu.
Rus petrol şirketi Venezuela'da bulunan petrol hisselerinin defter değerinin 2.1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya tabi tutulan Venezuela petrol şirketi PDVSA ile olan ilişkilerini sürekli gözden geçirmekte olduğunu vurgulayan Rosneft, iki şirket arasındaki ilişkilerin tamamen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürüdüğünü bildirdi.
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