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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Rosneft'in net karı yüzde 9,1 arttı

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Rosneft'in net karı yüzde 9,1 arttı

Rus petrol şirketi Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında 325 milyar rubleye yükseldi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 325 milyar rubleye çıktı.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk yarısında 2018’e göre yüzde 11,2 artarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 63,4 milyar dolar) çıktığı belirtildi. 

Operasyon gelirlerindeki olumlu seyir ve mali harcamalardaki azalmanın şirketin ilk yarı karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, bazı petrol sahalarındaki üretim sondajlarında verimliliğin de yüzde 40’a kadar artırıldığı vurgulandı. 

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin net karının yüzde 9,1 artarak 325 milyar rubleye (yaklaşık 4,8 milyar dolar) çıktığı kaydedildi. 

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti. 

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