Rönesans ve TAV dev bir ihale kazandı
Rönesans Holding'in grup şirketi Ballast Nedam ve TAV İnşaat ortaklığı, Amsterdam Schiphol Havaalanı ek terminal binası genişletme çalışmaları ihalesini kazandı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada ihale bedeli yer almazken, projenin 2019 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtti.
Açıklamaya göre, ihale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşasını ortak girişime verilirken; genişletme çalışmaları kapsamında 55,000 m2’lik bir alana sahip yeni iskele inşaa edilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle