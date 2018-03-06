Romantik Chinadocia

TURİZM’de 2018’i ‘Türkiye yılı’ ilan eden Çinliler için kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya’nın adı, destinasyon projesinde ‘CHINADOCIA’ olarak değiştirildi. Çin’de Kapadokya görselli klibiyle dikkat çeken ‘Seni Romantik Türkiye’ye götürmek isterim’ isimli parçanın meşhur olması da bölgede beklentileri artırdı. Önceki gün Hürriyet’in duyurduğu haberde Çin’de listelerde üst sıralara tırmanan ve milyonlarca kez indirilen ve dinlenen şarkının nakaratının slogan haline geldiği de duyurulmuştu.

KAPILAR AÇIK

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, “Çinli turistlere Kapadokya’nın kapıları açık. Kapadokya bölgesi Uzakdoğulu turistlerin her zaman gözdesi oldu. Çinli konuklarımıza ev sahipliğinin en güzel örneklerini göstereceğiz” dedi.

Çin’in turizmde bu sezonu ‘Türkiye yılı’ ilan etmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Ünver, “Kapadokya Çin’de bir şarkıda söz konusu olmuş. O şarkıya baktım ilk yayınlandığında 8 milyon tıklanma olmuş. Bu son derece önemli” dedi. Havaalanı pistinin yenilendiğin, terminal için bakanın söz verdiğini belirten Ünver, “Yatak kapasitesi olarak da sıkıntımız yok. Şu anda 25 binin üzerinde nitelikli yatak kapasitemiz bulunuyor” diye konuştu.

ÇİNLİ TURİSTLER MUTLU

Nevşehir Valiliği ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan destinasyon pazarlama projesi start aldı. Çinli turistler için projede Kapadokya’nın adı Chinadocia olarak değiştirildi. Nevşehir Valisi ve AHİKA yönetim Kurulu üyesi İlhami Aktaş, “Çin, Kanada ve Avrupa Birliği’nin ardından 2018 yılını turizmde Türkiye yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Çin’e yönelik Chinadocia Destinasyon Pazarlama Projesi’ni planladık” dedi. Kapadokya’ya gelen Çinli turistler, balonların üzerinde gördükleri ‘Happy Chinese New Years’ sloganı ve ilçenin birçok yerine asılan afişler nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

SEFERLER ARTMALI

ÇİNLİ turistlerin turizm pazarında büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, “Avrupa Birliği ülkeleri de Çinli turisti arttırmak için çalışma yapıyor. İşbirliğine gidilebilir. Turistlere birkaç ülke görme imkânı sunulabilir. Ancak Çin’den Türkiye’ye yapılan uçak seferleri artmalı. Hedeflere ulaşılması için daha fazla uçak seferinin olması gerekiyor” dedi.