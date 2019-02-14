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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Rolls Royce büyük sipariş aldı

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Rolls Royce büyük sipariş aldı

Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, Emirates'e 7 bin uçak motoru satacak.

Rolls-Royce Perşembe günü yaptığı açıklamada Dubai merkezli Emirates Group ile 40 Airbus A330neo yolcu uçağı için 7 bin Trent model uçak motoru siparişi aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Emirates'in ayrıca Trent XWB motorlu 30 adet Airbus A350 model uçak siparişi verdiği ve anlaşmaya Rolls-Royce uzun dönem teknik desteğinin de eklendiği belirtildi.

Rolls-Royceun açıklamasında, şirketin Emirates'in 14 Airbus A380 uçağı için 900 adet motor teslim ederek, havacılık şirketinin Airbus A380 filosunun 33 adedinde Rolls Royce parçaları kullanılacağı duyuruldu.

Rolls-Royce Başkanı Chris Cholerton, Airbus firmasının A380 modelini 2021 yılından sonra üretmeyeceğini duyurması üzerine, Emirates'in kalan 17 Airbus A380 uçağı için motor üreteceklerini açıkladı.

Cholerton, Emirates'in Rools-Royce ve Airbus ile ilişkilerini derinleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi, Airbus A330-900 ve Airbus A350-900 uçaklarının Emriates filosuna katılmasıyla firma en fazla sayıda Trent motor kullanan firmalara arasına girecek. Biz de Emirates ve onların müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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