Robotların fabrikası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRobotların fabrikası
GeriEkonomi Robotların fabrikası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Robotların fabrikası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robotların fabrikası

Üretimde ve sanayide robotların söz sahibi olacağı günlere doğru hızlı şekilde yaklaşıyoruz.

Özellikle kendini tekrar eden işlerde robotların insanların yerini alıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında. Dakikada 1 aracın üretildiği fabrikanın, kaporta sacı işlemlerinden kaynağa, montaj hattından boyaya kadar pek çok departmanında robotlar görev alıyor. Fabrikadaki robot sayısı ise 1000’e yaklaşmış. Şirketin teknoloji ve Ar-Ge alanındaki yatırımlarını yerinde görmek için basın mensuplarıyla Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret ettik.

İNSANSIZ FABRİKA OLMAYACAK

Gezi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Robotlar, insanların yerine geçecek mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Robotların kullanımını kendini tekrar eden işlerde kullanıyoruz. Özellikle gövde hatlarını çok yüksek seviyede bir otomasyon mevcut. Otomotivde insan faktörünü dışarıda bırakamazsınız. İnsanın içinde yer alıp değer katması gereken bir sektör; dolayısıyla insansız fabrika hedefimiz yok.”

Eroldu, “Teknoloji kullanımı ile ilgili stratejimizi, çıkış noktası olarak teknolojiyi değil ihtiyaçlarımızı temel almak üzere kurguladık. Böylece akıllı teknoloji kullanımıyla rekabetçiliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Tofaş bugün Türkiye’nin en iyi Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor. 1994’te kurduğumuz Ar-Ge ilk yıllarında çok basit testlerle çalışmaya başlamıştı. Bugün 700 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezimizde 550 mühendis, 150 saha çalışanı görev yapıyor. Tofaş olarak Ar-Ge harcaması yapan kuruluşlar arasında ise Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 2018 yılında da 10 milyon Euro yatırımla Ar-Ge’deki test yeteneklerimizi arttırma yoluna gittik” dedi.

Bugün geldikleri noktada artık Ar-Ge de ihraç eder durumda olduklarını belirten Eroldu, “Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) yurtdışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Tofaş’ın Ar-Ge mühendisleri görev alıyorlar. Bu kapsamda, 2018 yılında 10 milyon Euro tutarında Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik” diye konuştu. Ar-Ge departmanında iki temel konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Eroldu, şunları anlattı: “Birincisi araç hafifletme, çünkü yeni araç teknolojilerinde hafif araçlar her geçen daha da önem kazanıyor. Bir diğer önemli konu ise elektrifikasyon. Bunların dışında kendi yetkinliklerimizi artırmak üzere çalışmalarımız var.”

İÇ PAZAR 120 BİNDEN 40 BİNE DÜŞECEK

TÜRKİYE’deki otomotiv pazarına yönelik soruları yanıtlayan Eroldu, “ÖTV ve KDV teşviklerinin uzatılmasıyla birlikte 2019 yılında 400 bin adet ve üzeri bir pazar beklentimiz bulunuyor. İç pazarda toplam 40 bin civarında bir satış öngörüyoruz. Geçen yıl 120 bin adet civarında iç pazar satışımız vardı. Üretim adedimiz 300 bin adede yakın bir seviyede olacaktır. Ciro öngörümüz 20 milyar TL” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor