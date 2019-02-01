Robotların fabrikası

Özellikle kendini tekrar eden işlerde robotların insanların yerini alıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında. Dakikada 1 aracın üretildiği fabrikanın, kaporta sacı işlemlerinden kaynağa, montaj hattından boyaya kadar pek çok departmanında robotlar görev alıyor. Fabrikadaki robot sayısı ise 1000’e yaklaşmış. Şirketin teknoloji ve Ar-Ge alanındaki yatırımlarını yerinde görmek için basın mensuplarıyla Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret ettik.

İNSANSIZ FABRİKA OLMAYACAK

Gezi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Robotlar, insanların yerine geçecek mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Robotların kullanımını kendini tekrar eden işlerde kullanıyoruz. Özellikle gövde hatlarını çok yüksek seviyede bir otomasyon mevcut. Otomotivde insan faktörünü dışarıda bırakamazsınız. İnsanın içinde yer alıp değer katması gereken bir sektör; dolayısıyla insansız fabrika hedefimiz yok.”

Eroldu, “Teknoloji kullanımı ile ilgili stratejimizi, çıkış noktası olarak teknolojiyi değil ihtiyaçlarımızı temel almak üzere kurguladık. Böylece akıllı teknoloji kullanımıyla rekabetçiliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Tofaş bugün Türkiye’nin en iyi Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor. 1994’te kurduğumuz Ar-Ge ilk yıllarında çok basit testlerle çalışmaya başlamıştı. Bugün 700 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezimizde 550 mühendis, 150 saha çalışanı görev yapıyor. Tofaş olarak Ar-Ge harcaması yapan kuruluşlar arasında ise Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 2018 yılında da 10 milyon Euro yatırımla Ar-Ge’deki test yeteneklerimizi arttırma yoluna gittik” dedi.

Bugün geldikleri noktada artık Ar-Ge de ihraç eder durumda olduklarını belirten Eroldu, “Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) yurtdışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Tofaş’ın Ar-Ge mühendisleri görev alıyorlar. Bu kapsamda, 2018 yılında 10 milyon Euro tutarında Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik” diye konuştu. Ar-Ge departmanında iki temel konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Eroldu, şunları anlattı: “Birincisi araç hafifletme, çünkü yeni araç teknolojilerinde hafif araçlar her geçen daha da önem kazanıyor. Bir diğer önemli konu ise elektrifikasyon. Bunların dışında kendi yetkinliklerimizi artırmak üzere çalışmalarımız var.”

İÇ PAZAR 120 BİNDEN 40 BİNE DÜŞECEK



TÜRKİYE’deki otomotiv pazarına yönelik soruları yanıtlayan Eroldu, “ÖTV ve KDV teşviklerinin uzatılmasıyla birlikte 2019 yılında 400 bin adet ve üzeri bir pazar beklentimiz bulunuyor. İç pazarda toplam 40 bin civarında bir satış öngörüyoruz. Geçen yıl 120 bin adet civarında iç pazar satışımız vardı. Üretim adedimiz 300 bin adede yakın bir seviyede olacaktır. Ciro öngörümüz 20 milyar TL” dedi.