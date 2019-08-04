Robot öğretmenler

İSTEDİĞİN ŞEKLİ VER

UBTECH’in geliştirdiği ASTROBOT Jimu Astrobot, diğer modellerden farklı. Diğer modeller hazır bir şekilde geliyor. Siz sadece kod yazıyorsunuz. Jimu ise parça parça gelir ve tüm parçaları siz bir araya getiriyorsunuz. Tabii ki akıllı telefon uygulamasındaki rehber eşliğinde. İstediğiniz komutları verebiliyorsunuz. 1.000 TL

TEMEL KODLAMA İÇİN BİREBİR

PRIMO Cubetto, çocuklara kodlama öğretmek için birebir. Temel kodlama mantığındaki çalışan sade bir robot olan modeli, 3 yaş ve üzerindeki çocuklar kolay bir şekilde kullanabiliyor. Robot setinin sevimli ve ahşaptan yapıldığını belirtelim. Ekran olmadan ve kurulum gerektirmeden kullanma kolaylığı sağlayan model, çocukların okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilmesini sağlıyor. Program yazmak için gereken komutları temsil eden bloklardan oluşan model, sıralama mantığına sahip. Programlardaki komutlar belirli bir sırayı takip ediyor. Çocuklar, Cubetto’nun panelindeki blokları sırayla dizeyerek kodlamayı gerçekleştiriyor.

JAVASCRIPT DESTEĞİ



SPHERO BOLT Robot, üzerindeki sensörlerle verileri gerçek zamanlı olarak gösteriyor ve canlandırıyor. Ekrana çizilen kod bloklarıyla kullanılıyor. İsteyenler JavaScript metin programları kullanarak kod yazmayı öğrenebiliyor. Bu sayede oyunlar oluşturup bunları kişiselleştirebilme imkanı sunuyor. Gelişmiş sensörlerden yararlanan modelin hızını, ivmesini, rotasını ve yönünü takip edebiliyorsunuz. Kızılötesi iletişim özelliğine de sahip olan BOLT, robotunuzun diğer BOLT robotlarla iletişim kurabilmesini sağlıyor. Böylece yepyeni oyunlara ve ileri düzey kodlama taktiklerine imkan tanıyor. 959 TL

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK AVANTAJI

GJS Robot GEIO modelinin öne çıkan özelliği ‘Arttırılmış Gerçeklik’ (Augmented Reality). Bu sayede savaşçı robot için açık bir alan belirliyorsunuz ve sanal düşmanların bu alana girmemesi için mücadele ediyorsunuz. Tabii ki kod yazarak. Kamera ve sensörleriyle görüntü tanıma teknolojisine sahip olan modele tüm kabiliyeti kullanıcılar veriyor. Bunun için yapılması gereken robotun grafik kodlamaya ihtiyaç duyması. Grafik kodlama yazarak, robota sanal düşmanlara karşı bilinç kazandırılıyor ve arttırılmış gerçeklik ortamında mücadele etmesi için kabiliyet veriliyor. 2 bin 185 TL

KONUŞARAK ANLAŞIYOR

Dikkat çeken modellerden biri Clementoni‘nin ‘Doc’ adındaki robotu. Konuşma özelliğiyle dikkat çeken Doc’un kutusunda bir kağıt görev haritası geliyor. Bu görev haritası yere seriliyor. Başlangıç noktasına Doc yerleştiriliyor. Verilen görevlerin kodlaması Doc’un üzerindeki tuşlarla yapılıyor. Örneğin; aslan resminin olduğu noktaya git görevi için, 2 kere düz, 1 kere sağ ve 3 kere düz gidilmesi gerekiyor. Bu komutlar Doc’ın üzerindeki tuşlarla kodlanıyor ve git tuşuna basılıyor. Doc, harekete geçerek, verdiğiniz komutları yerine getiriyor. 449 TL