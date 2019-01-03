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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.01.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Rize’de mandalina hasadı başladı

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Rize’de mandalina hasadı başladı

Rize ve bölgesinde çaydan sonra alternatif ürün olarak yetiştirilen mandalinanın hasadına başlandı.

KARADENİZ bölgesinde kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin arasında bulunan mandalina için Rize’deki bahçelerde hasat telaşı başladı. Havaların elverişli gitmesiyle birlikte, bol sulu, ince kabuklu ve çekirdeksiz satsuma cinsi mandalinanın rekoltesinde geçen yıla oranla artış gözlendi. Dalında kilosu 75 kuruştan satılabilen ürün, manav tezgahlarında kilosu 2 liradan yerini aldı.

Rize’nin Derepazarı ilçesinde yetişen mandalinaların diğer bölgelere oranla daha tatlı ve organik olduğunu belirten satıcılar, mandalinanın tam bir C vitamini deposu olduğunu söyledi.

Rize’de mandalina hasadı başladı


Derepazarı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarına kurdukları tezgahlarda satış yapan satıcılar,dan İbrahim Avcı, insanların Derepazarı mandalinasını çok sevdiğini belirterek "Derepazarı mandalinasının ayrı bir özelliği var. Diğer bölgelerde yetişen mandalinalardan daha tatlı ve daha lezzetlidir. Bunu müşterilerimiz de iddia ediyor. Genelde insanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar önce alacakları mandalinaları tadıyor, sonra alıyor. Yaklaşık 6 yıldır burada mandalina sattığımız için insanlar geliyor, biliyor" dedi.

Bir başka satıcı Hail İbrahim Küçük ise ’’Doktora gidip grip oldum demene gerek yok. İlaç, iğne vurulana kadar mandalina al ye daha iyi. Tamamen organik. Hiçbir ilaç kullanmadan üretiyoruz. Kimi kasa kasa kimi de kilo kilo satın alıyor. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu.

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