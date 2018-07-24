Rizede ’ÇAYMER’ açıldı
RİZE’de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 10 milyon Euro’luk finansmanla Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) açıldı.
RİZE Ticaret Borsası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde Çayeli ilçesi Musadağı mevkiinde faaliyete başlayan ÇAYMERin hizmete başlaması nedeniyle bir dizi program gerçekleştirildi. Programa Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Turna, Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile davetliler ve proje yöneticileri katıldı. Açılış konuşması yapan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yakın zamanda Çine gerçekleştirdikleri ziyarette ÇAYMERin ne kadar önemli bir proje olduğunu daha iyi anladığını söyledi. Erdoğan, "Bu projemizle hayata geçireceğimiz adımlar sektörümüze, ülke ekonomisine hayırlar sağlamasını umut ediyoruz.1920li 30lu yıllarda bölgemizde çay konusunda çalışma başlatıldı. Ali Rıza Erten ve Zihni Derin bu bölgede çay yetişmesi için mücadele vermiş, ekip biçip yetiştirmiş, çayımızı onlara borçluyuz. Bizde bizden sonraki nesillere kaliteli çay bırakmak zorundayız, bu merkez bunun için önemli adımlar atacaktır dedi.
Bu tür bir projenin Rizeye kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş da "Çay sektörü sorunlarının çözümüne dönük, bilimsel amaçları olan, sektörü bir araya getiren, iyi kurgulanmış, iyi dizayn edilmiş, gerçekten ihtiyaç olan bir proje hayata geçirildi. Şimdi artık teorilerin iddiaların gerçekleşme zamanı. Amacına uygun hizmetleri sunarak Türk çayının dünya pazarındaki yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.
ÇAYMER projesinin teknik destek ekibi lideri Stephen Newton da, projenin hayata geçirilmesi aşamasında kat edilen yolları anlatırken ,Türk çay sektörü için bu projede çok emek verildiğini kaydetti.
Öte yandan Çayeli ilçesi Musadağı mevkiinde hizmete başlayan Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) bünyesinde pilot çay fabrikası, paketleme ünitesi, çay laboratuvarı, pilot ekim alanı da yer alıyor.
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