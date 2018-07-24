Rizede ’ÇAYMER’ açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRizede ’ÇAYMER’ açıldı
GeriEkonomi Rizede ’ÇAYMER’ açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Rizede ’ÇAYMER’ açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rizede ’ÇAYMER’ açıldı

RİZE’de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 10 milyon Euro’luk finansmanla Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) açıldı.

RİZE Ticaret Borsası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde Çayeli ilçesi Musadağı mevkiinde faaliyete başlayan ÇAYMERin hizmete başlaması nedeniyle bir dizi program gerçekleştirildi. Programa Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Turna, Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile davetliler ve proje yöneticileri katıldı. Açılış konuşması yapan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yakın zamanda Çine gerçekleştirdikleri ziyarette ÇAYMERin ne kadar önemli bir proje olduğunu daha iyi anladığını söyledi. Erdoğan, "Bu projemizle hayata geçireceğimiz adımlar sektörümüze, ülke ekonomisine hayırlar sağlamasını umut ediyoruz.1920li 30lu yıllarda bölgemizde çay konusunda çalışma başlatıldı. Ali Rıza Erten ve Zihni Derin bu bölgede çay yetişmesi için mücadele vermiş, ekip biçip yetiştirmiş, çayımızı onlara borçluyuz. Bizde bizden sonraki nesillere kaliteli çay bırakmak zorundayız, bu merkez bunun için önemli adımlar atacaktır dedi.

Bu tür bir projenin Rizeye kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş da "Çay sektörü sorunlarının çözümüne dönük, bilimsel amaçları olan, sektörü bir araya getiren, iyi kurgulanmış, iyi dizayn edilmiş, gerçekten ihtiyaç olan bir proje hayata geçirildi. Şimdi artık teorilerin iddiaların gerçekleşme zamanı. Amacına uygun hizmetleri sunarak Türk çayının dünya pazarındaki yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.

ÇAYMER projesinin teknik destek ekibi lideri Stephen Newton da, projenin hayata geçirilmesi aşamasında kat edilen yolları anlatırken ,Türk çay sektörü için bu projede çok emek verildiğini kaydetti.

Öte yandan Çayeli ilçesi Musadağı mevkiinde hizmete başlayan Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) bünyesinde pilot çay fabrikası, paketleme ünitesi, çay laboratuvarı, pilot ekim alanı da yer alıyor.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da arttı

Rizede ’ÇAYMER’ açıldı

Son dakika... Bakan Albayrak iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldi

İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye yöneldiler