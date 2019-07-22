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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
22.07.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 35’i tamamlandı

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Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 35’i tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda dolgu çalışmaları sürüyor. 150 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan projenin yüzde 35'i tamamlanırken, gelecek ay havalimanı üst yapı inşaatı ihaleye çıkarılacak.

Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 35’i tamalanan projede; tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılı Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı’nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

VALİ: İLK UÇAK 29 EKİM 2020’DE İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışmaların son derece hızlı devam ettiğini belirterek, 7 ay önce Rize'ye geldim. O zaman yüzde 14'lerde olan çalışmalar şu an yüzde 35'lere çıktı. Günlük ortalama 60 bin ton dolgu malzemesi dökülüyordu. Şu an ise 118 bin ton dolgu malzemesine ulaştık. Yani her gün yeni bir rekor kırılıyor. Niye, çünkü 2020 yılının 29 Ekiminde çalışmaları bitirerek ilk uçağın inmesini planlıyoruz. Bu tarihe yetiştirmeye gayret ediyoruz. 3 bin metre pisti olan ve şu anda dünyada geniş gövdeli dediğimiz bütün uçakların inebileceği nitelikte bir havaalanı olacak. Üst yapıya ilişkin projemiz tamamlandı. Son 1-2 rötuş yapılıyor. Çok kısa bir zaman içerisinde belki bir ay içerisinde üstyapı ihalemiz de yapılacak. Üst yapıya ilişkin bölümü müteahhit firma teslim edince hem alt hem de üstteki yapıyla ilgili çalışmalarda başlayacak. Bitimi ardından hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete bölgemize çok büyük faydalar sağlayacak dedi.

Proje sahasına gelerek çalışmaları izleyen vatandaşlar da havalimanı inşaatının biran önce tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

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