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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/ANTALYA
02.04.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Rixos, ünlü otelin peşinde

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Rixos, ünlü otelin peşinde

ANTALYA Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan ve dünyanın en lüks oteli seçilen Mardan Palace Hotel, Rixos Oteller Grubu’nun işletmesine geçiyor.

TAMİNCE DOĞRULADIRixos, ünlü otelin peşinde

Borçları nedeniyle hacizlik olan ve Halk Bankası’na satılan otelle ilgili yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilirken, görüşmeler hakkında Hürriyet’e konuşan Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Görüşüyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR
Fettah Tamince, şöyle devam etti: “Görüşmelerde belli bir aşamaya geldik. Sadece 1-2 konuyu daha netleştirmeye çalışıyoruz. Birkaç güne sonucu kamuoyu ile paylaşacağız. Şu an için en doğru bilgi bu.”

ÜNLÜ İSİMLER
Mardan Palace Avrupa’nın 5 yıldızlı en lüks otelidir. 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Mardan Palace Oteli açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye geldi. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya’ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı.

TOPLAM 560 ODA
Otel önündeki plaja Mısır’dan 9 bin ton altın rengi kum getirilmiştir. Bu kumlar ayakları yakmaz ve ıslak ayağa yapışmaz. Otelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild`in 1996 şarapları bulunuyor. Mardan Palace 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, her biri bünyesinde özel tasarımlı Türk Hamamı bulunduran 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 odaya sahip.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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