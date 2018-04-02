Rixos, ünlü otelin peşinde
ANTALYA Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan ve dünyanın en lüks oteli seçilen Mardan Palace Hotel, Rixos Oteller Grubu’nun işletmesine geçiyor.
TAMİNCE DOĞRULADI
Borçları nedeniyle hacizlik olan ve Halk Bankası’na satılan otelle ilgili yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilirken, görüşmeler hakkında Hürriyet’e konuşan Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Görüşüyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.
BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR
Fettah Tamince, şöyle devam etti: “Görüşmelerde belli bir aşamaya geldik. Sadece 1-2 konuyu daha netleştirmeye çalışıyoruz. Birkaç güne sonucu kamuoyu ile paylaşacağız. Şu an için en doğru bilgi bu.”
ÜNLÜ İSİMLER
Mardan Palace Avrupa’nın 5 yıldızlı en lüks otelidir. 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Mardan Palace Oteli açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye geldi. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya’ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı.
TOPLAM 560 ODA
Otel önündeki plaja Mısır’dan 9 bin ton altın rengi kum getirilmiştir. Bu kumlar ayakları yakmaz ve ıslak ayağa yapışmaz. Otelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild`in 1996 şarapları bulunuyor. Mardan Palace 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, her biri bünyesinde özel tasarımlı Türk Hamamı bulunduran 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 odaya sahip.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle