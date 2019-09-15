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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Riskli evlere ‘güç’ verecek

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Riskli evlere ‘güç’ verecek

Riskli binada yaşayan milyonlarca vatandaş için yeni bir dönem başlıyor. İmar barışı kapsamında ‘yapı kayıt belgesi’ alanlar eğer evleri riskli ise imar planlarına takılmadan güçlendirme ruhsatı alacak. 7 katlı binada imar planı 5 kat dese de vatandaşın 2 kat hakkı kaybolmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu evler için kira ya da kredi desteği verecek.

31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız yapılar imar barışı uygulaması ile yasal hale geldi. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 250 bin vatandaş imar barışından faydalandı. Şimdi bu evlerin depreme dayanıklı hale getirilme süreci başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak ve bu yıl devreye girecek mevzuat değişikliği sayesinde ‘güçlendirme ruhsatları’ verilecek. Yapılacak düzenleme sayesinde imar planına takılan ya da plansız bölgede olan yapılar için de güçlendirme uygulanacak.

VATANDAŞIN KAYBI OLMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, güçlendirme ruhsatı alınması için güçlendirme projesi hazırlanılması ve belediyeden ruhsat alınması gerektiğini söyledi. Belediyenin ruhsat verebilmesi için o yapının imar planlarına uyması gerektiğine dikkat çeken Gürgen, işte bu noktada binlerce binanın uygun şartlara sahip olmadığını dile getirdi. Planlara uyumsuzluk nedeniyle birçok binada vatandaşın süreci başlatamadığını belirten Gürgen, “7 katlı bir bina düşünelim. Bu binada güçlendirmeye ihtiyaç var. Ama imar planlarında bu yapı 5 kat izinli. Vatandaş 2 kat kaybı olacağı için binasında güçlendirme yapamıyordu. Şimdi biz diyoruz ki yapı kayıt belgesi aldıysan 7 katlı binada yine 7 kat şeklinde güçlendirme yapabilirsin. Bir hak kaybın olmaz. Bir diğer örnek de yakın zamanda Sarıyer’de yaşandı. 39 dairelik bir binada kolon patladı, bina mühürlendi. Şimdi görünen o ki teknik olarak güçlendirmek mümkün olsa da belediye o bölge plansız alanda olduğu için binaya ruhsat veremiyor. Bu çalışma ile bunun gibi sorunlar da çözüme kavuşacak. Belediyelerde imar planına uyum şartı aranmadan güçlendirmenin yolu açılacak.”

Riskli evlere ‘güç’ verecek

EK İNŞAATA İZİN YOK

Vatandaşların hak kaybı olmayacağını belirten Vedad Gürgen ek inşaata da izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Gürgen, “Bina güçlendirme safhasında ilave alan kazanılmasına da müsade etmeyiz. 1000 metrekare yerine 1001 metrekare dahi olmayacak. Vatandaş açısında çok ufak alan kaybı olabilir. O da kolonlardaki büyümeden kaynaklı olur” dedi. Gürgen hedeflerinin yeni düzenleme ile her yıl 50 bin konutun güçlendirilmesi olduğunu da ekledi. 

ADIM ADIM GÜÇLENDİRME

1) Önce bina için risk tespiti yapılacak ve güçlendirmeye uygun mu bakılacak.
2) Güçlendirmeye uygun ise belediyeden ruhsat alınacak. Belediye ruhsat verirken imar uygunluğu aramayacak.
3) Eğer rapor güçlendirme değil yıkım derse, bu defa bina yıkılacak. Yıkım sonrası imar planına göre yeni inşaat olacak. 7 katlı binada plan 5 kat diyorsa 5 kat olacak.
4) Güçlendirilecek bina yapı denetime de tabi olacak ve bu yolla işlemlerin doğru ilerleyip ilerlemediği kontrol edilecek.

KİRA VE KREDİ DESTEĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evlerini güçlendirmek isteyen vatandaşa destek olacak. Evlerini güçlendiren vatandaşa 2 seçenek sunulacak. Dilerse bakanlıktan tahliye sonrası kira yardımı alacak. Ya da faiz desteğiyle 60 aya kadar vadeli 50 bin lira kredi kullanabilecek. Kredilerin geri ödemesi aylık 1.000 TL civarında olacak.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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