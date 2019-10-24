Riskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor
Türkiye’de 6.7 milyon riskli konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bekleniyor.
Ancak riskli evler için tek yol yıkıp yeniden yapmak değil. Uygun görülen binalarda güçlendirme de yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre yılda 50 bin konutun güçlendirilmesi planlanıyor. Peki güçlendirmenin maliyeti ne kadar? Bu soruyu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan yanıtladı. Erdoğan binada tamamen soyularak ‘derin güçlendirme’ yapılması halinde ortalama metrekare maliyetinin 1000 lira olacağını dile getirdi. Yani 100 metrekare bir evi depreme karşı güçlendirmenin maliyeti 100 bin lira. Güçlendirme konusuna gerekli önemin verilmediğini belirten Erdoğan, “İnsanlar evlerinin yıkılıp yeniden yapılacağı hayaliyle hiçbir şey yapmadan bekliyor. Binaların hepsini yıkıp yapamayacağımıza göre biz de Avrupa’da olduğu gibi binaları yıkmadan, evleri küçültmeden, insanları komşularından uzaklaştırmadan yenileme güçlendirme çözümüne gitmeliyiz” dedi. Türkiye’de güçlendirme alanında doğru hizmet verecek yeterli firma da olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu alanda firma sayısı artmalı ama her önüne gelen bu işi yapmamalı. Nasıl ameliyetı cerrahlar yapıyorsa güçlendirmeyi de işin cerrahı olan kişiler yapmalı” dedi.
DARALMA VAR
Sektörün yıllık 45 milyon ton inşaat malzemesi ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, iki yıl önce 0.75 dolar olan ihracat birim fiyatın 0.38 dolara gerilediğini söyledi. Miktar artışı sayesinde 21.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Erdoğan, “İnşaat malzemesi üretiminde en büyük 5 ülkesinden biriyiz. ABD, Avrupa’da Almanya ve İngiltere, Ortadoğu’da Irak ile İsrail en önemli pazarlarımız” dedi. Yılın ilk yarısında inşaat malzemeleri sanayisinin iç pazarda yüzde 20 daraldığını kaydeden Erdoğan, “Pazar büyüklüğü 85 milyardan 70 milyar dolara geriledi. Kayıpları 2-3 yıl içerisinde telafi edebiliriz” dedi. 5 Kasım’da ‘Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret’ teması altında 9. Uluslararası İnşaat Kalite Zirvesi’nin düzenleyeceklerini hatırlatan Erdoğan, ihracatta yeni açılımlar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
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