Riskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRiskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor
GeriEkonomi Riskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Riskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Riskli ev metrekaresi 1000 TL’ye güçleniyor

Türkiye’de 6.7 milyon riskli konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bekleniyor.

Ancak riskli evler için tek yol yıkıp yeniden yapmak değil. Uygun görülen binalarda güçlendirme de yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre yılda 50 bin konutun güçlendirilmesi planlanıyor. Peki güçlendirmenin maliyeti ne kadar? Bu soruyu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan yanıtladı. Erdoğan binada tamamen soyularak ‘derin güçlendirme’ yapılması halinde ortalama metrekare maliyetinin 1000 lira olacağını dile getirdi. Yani 100 metrekare bir evi depreme karşı güçlendirmenin maliyeti 100 bin lira. Güçlendirme konusuna gerekli önemin verilmediğini belirten Erdoğan, “İnsanlar evlerinin yıkılıp yeniden yapılacağı hayaliyle hiçbir şey yapmadan bekliyor. Binaların hepsini yıkıp yapamayacağımıza göre biz de Avrupa’da olduğu gibi binaları yıkmadan, evleri küçültmeden, insanları komşularından uzaklaştırmadan yenileme güçlendirme çözümüne gitmeliyiz” dedi. Türkiye’de güçlendirme alanında doğru hizmet verecek yeterli firma da olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu alanda firma sayısı artmalı ama her önüne gelen bu işi yapmamalı. Nasıl ameliyetı cerrahlar yapıyorsa güçlendirmeyi de işin cerrahı olan kişiler yapmalı” dedi.

DARALMA VAR

Sektörün yıllık 45 milyon ton inşaat malzemesi ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, iki yıl önce 0.75 dolar olan ihracat birim fiyatın 0.38 dolara gerilediğini söyledi. Miktar artışı sayesinde 21.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Erdoğan, “İnşaat malzemesi üretiminde en büyük 5 ülkesinden biriyiz. ABD, Avrupa’da Almanya ve İngiltere, Ortadoğu’da Irak ile İsrail en önemli pazarlarımız” dedi. Yılın ilk yarısında inşaat malzemeleri sanayisinin iç pazarda yüzde 20 daraldığını kaydeden Erdoğan, “Pazar büyüklüğü 85 milyardan 70 milyar dolara geriledi. Kayıpları 2-3 yıl içerisinde telafi edebiliriz” dedi. 5 Kasım’da ‘Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret’ teması altında 9. Uluslararası İnşaat Kalite Zirvesi’nin düzenleyeceklerini hatırlatan Erdoğan, ihracatta yeni açılımlar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle