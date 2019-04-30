Riskli duvara müdahale!

İSTANBUL Kağıthane’de çöken bina sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilçe belediyeleri harekete geçti. Başlanmış ama devam etmeyen tüm inşaatların istinat duvarlarının tespitinin yapılması yönünde talimat verildi. Uzun süre bekleyen şantiyeler hem bakanlık hem de ilçe belediyelerince tek tek tespit ediliyor. Edinilen bilgilere göre ilk adımı Kağıthane Belediyesi attı. Geçtiğimiz günlerde ilçede yarım kalan bir inşaatın istinat duvarı çökünce çevresindeki yapılarda da hasara yol açmış ve yıkımlar gerçekleşmişti. Belediye, bölgedeki diğer şantiyeleri de denetime başladı ve riskli alanları tespit etti.

YARIM KALAN DÖNÜŞÜM

Çalışmaların hızlandığı diğer bir bölge de kentsel dönüşüm projeleriyle bilinen Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe oldu. Bölgede yarım kalan ve uzun süredir çivi çakılmayan projelerin inşaatında çökme riski olduğu yönünde tutanaklar hazırlandı. İnşaat alanlarına asılan tutanaklarda şu ifadelere yer verildi: “Risk altında olan iksa imalatının, inşaat, çevre yollar ve çevre yapılar için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesinden dolayı iş bu tutanak İmar Kanunun 39. maddesi mucibince düzenlenmiş olup, 3 nüsha olarak imza altına alınmış ve 1 nüshası inşaat mahaline asılmıştır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul’un tüm ilçelerinde inşaatı devam etmeyen tüm projelerin tespitlerini yapacaklar. Gerekli yerlerde bakanlık, gerekli yerlerde ise ilçe belediyeleri duruma müdahale edecek. Eğer istinat duvarı güçlendirmesi gerekiyorsa güçlendirilecek, çukurların doldurulması gerekiyor da doldurulacak. Kamu can ve mal güvenliğinde tehdit gördüğü noktada müdahalesini yapacak, yapılan masraflar da ilgili projenin müteahhidinden talep edilecek. Ayrıca bakanlık, inşaat çalışmalarını yarım bırakıp vatandaşı mağdur eden firmalar için de bir düzenleme yapacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara karşı tek taraflı fesih hakkı kullanılacak. Öte yandan çökme olayının yaşandığı Kağıthane’de Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

İSTİNAT DUVARI NEDEN ÇÖKER?





İNŞAAT Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe “İstinat duvarı neden çöker?’ sorusuna şöyle cevap verdi: “ İstinat duvarını bir yapı olarak düşünmek gerekir. Zemine ve gelecek yüke göre bir proje hazırlanır ve ona göre inşa edilir. Bir de istinat duvarlarının altını boşaltmamak lazım. Biz nasıl ayaklarımız havada duramazsak, altı kazılan istinat duvarları da dayanamaz, çöker. Diğer bir önemli nokta da bakımı. İstinat duvarlarının arkasındaki suyu boşaltmak, suyu dışarıya çıkaracak sistemi kurmak lazım. Doğru projelendirilen istinat duvarı çökmez. Duyduğumuz olayların sebebi bakımsızlık, ihmal ve denetimsizlik. Kağıthane’den önce Sütlüce’de ve birçok bölgede bunu yaşadık.”

RİSK HARİTASI YAKINDA ÇIKACAK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni dönemi şubat ayı sonunda başlatmıştı. Bakanlık, “En riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğini” genelgeyle 81 ile gönderdi. Bakanlığın verdiği

3 aylık süre mayıs ayında dolacak. Yol haritasını belirleyecek rapor sonrası bakanlık çalışmalara başlayacak. Kamu ve özel sektörü işbirliğiyle yılda 300 bin, önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümü sağlanacak.