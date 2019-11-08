Riskli binalara güçlendirme kolaylığı
İSTANBUL Kartal ve Beyoğlu’nda çöken binaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak riskli binaların da güçlendirilmesinin önünü açmaya hazırlanıyor.
Bakanlığın hazırladığı yasa taslağıyla 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, imar barışına başvuran ve güçlendirme kararı alınan riskli binalara da ruhsat verilmesinin önü açılıyor. Taslağın 38. maddesiyle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici maddeyle öncelikle kaçak binaların İmar Barışı’na başvurarak yapı kayıt belgesi almış olmaları koşulu aranacak. İkinci aşamada yapı kayıt belgesi alan kaçak binaların, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında ‘riskli’ olduğunun tespiti yapılacak. Üçüncü aşamada Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca bina sahiplerinin 5’te 4’ünün onayıyla “güçlendirme” kararı alınacak. Ancak buradaki en önemli koşul, ilave inşaat yapılmaması olacak. Bu koşullarda hazırlanan projelere, mevzuata takılmadan güçlendirme ruhsatı verilebilecek. Ancak bu güçlendirmenin denetimini yapı denetim şirketleri yapacak.
SİT ALANLARI YOK
Kaçak yapı, Hazine veya belediye arsası üzerinde yapılmışsa güçlendirme olabilmesi için bu taşınmazın bina sahiplerince satın alınması gerekecek. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda ise bu kişilerin muvafakati aranacak. Ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında kalan, tarihi, doğal ve arkeolojik SİT alanlarındaki kaçaklar için bu hükümler uygulanmayacak.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, ekonomik ve teknik koşulları taşıyan, ruhsata küçük aykırılıkları bulunan binaların güçlendirilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Ancak Gökçe, İstanbul Kartal’da üç katı kaçak olan ya da Beyoğlu’nda tamamı kaçak olan binalar gibi binlerce yapı bulunduğunu belirterek, bunların mutlaka yıkılması gerektiğini söyledi.
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