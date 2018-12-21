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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Risk paylaşım modeli

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Risk paylaşım modeli

Gayrimenkul sektörü projelerin devamlılığını garantiye almak ve riski paylaşmak için yeni bir model öneriyor. Buna göre arsa sahibi ve firma geçici ortak şirket kuracak ve hisseler bankalara rehin edilecek. Bir kamu kurumu da yapılan işleri denetleyecek. Bu sistemle tüketici mağduriyetlerinin de sona ereceği belirtiliyor.

İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) gayrimenkul sektöründe yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. 2018’de yaşanan sorunlardan yola çıkarak yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, arsa sahibi ile müteahhitlerin riski paylaşması gerektiğini dile getirdi.

ÖZEL GEÇİCİ ŞİRKET

Dernek olarak planladıkları ve kamu ile paylaşacakları sistem ile ilgili bilgi veren Durbakayım, “Yeni hayata geçecek projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak yeni bir sistemin çatısını oluşturmak için yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırladık. Bu kapsamda projelerin uluslararası piyasalarda Special Purpose Vehicle (SPV) adı verilen iş ortaklığı veya ortak girişim benzeri ‘işe özel geçici şirketler’ altında geliştirilmesini öneriyoruz. Mevcutta biz arsa sahibine bir bedel veriyoruz ve tüm risk sadece inşaatçının üzerinde. Şimdi diyoruz ki arsa sahibi ile o arsada proje yapacak firma bir şirket kursun, hisseleri ilgili finans kurumu rehin alsın. Bir kamu kurumu da denetler durumda olup halk edişlere göre bedelleri yatırsın. Bina tamamlama sigortası devreye girecek deniyor ancak  o modelde yarım kalan inşaatı kimin yapacağı belli değil. Bu sistem hem sektör hem de vatandaş için daha sağlıklı olabilir” dedi. Dünyada arsa sahiplerine verilen oranın yüzde 20-30’larda olduğunu, Türkiye’de yüzde 70-80’lere geldiğini belirten Durbakayım, makul oranlar vermeden yapılan işlerde sorunların ortaya çıktığını, projelerin tamamlanamadığını dile getirdi.

9 SINIFA AYRILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müteahhitlerin mali ve teknik yeterliliğine göre sınıflandırılması çalışması yaptığını belirten Durbakayım, bu çalışmanın 2019’da devreye girmesini beklediklerini kaydetti. Durbakayım, “250 bin müteahhit 9 sınıfa ayrılacak ve herkes gücüne göre iş üstlenecek. Biz sektöre yeni isim gelmesin demiyoruz, gelsin ama kalıcı olacaksa gelsin. Dengeleri bozup gitmesin. Bir de param var arsam var istediğim işi yaparım dönemi bitecek. Bakanlık o proje  o bölgede gerekli mi bakacak ve ona göre izin verecek” dedi. 

2019 BEKLENTİLERİ

2018’de gayrimenkul sektörü için ses getiren düzenlemeler yapıldığını belirten Durbakayım, 2019’un umut yılı olacağını ifade etti. Durbakayım, sektörün beklentilerini şöyle özetledi;

-Bakanlık, planlama ve dönüşüm uygulamaları için oluşturduğu stratejileri uzun ve kısa vadeli politikalar olarak hızla  uygulamaya koymalı.

-Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması çalışması  yılın ilk çeyreğine hayata geçmeli.

-Senetli konut satışı artacak ancak bu sıkışık olan firmaların üzerindeki riski artıracak. Bunun olmaması için önlem alınmalı.

-Vergi ve tapu harcı indiriminin kalıcı olması sağlanmalı. Özelikle 1. el konuta teşvik verilmeli.

-Ruhsat alırken çok hırpalanıyoruz, bu alanda bürokrasi azalmalı.

-Müktesep hak yani kazanılmış hak sağlanmalı. Ruhsat alıp işe başlayan firma için yarı yolda şartlar değişmemeli.

-Konut kredi faizleri katlanılabilir seviyede olmalı.

-Arsa, demir, çimento gibi ana maliyet kalemleri makul seviyelerde olmalı.

 

 

KAMPANYASIZ DÖNEMDE SATIŞLAR % 27 AZALDI

TÜRKİYE genelinde kasım ayında 89 bin 626 konut satıldı. Kasımda satışlar bir önceki aya göre yüzde 38.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Yılın 11 ayında ise 1 milyon 238 bin 553 konut sahibini buldu. Geçen ay satışlarındaki gerilemede konut kampanyasının sona ermesi etkili oldu. 31 Ekim’de sona eren ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası  ile hem yüzde 10 indirim yapılmış hem de konut kredi faizleri 120 ay için 0.98’e çekilmişti. Bu kampanyanın da etkisiyle ekim ayında konut satışları tarihi rekora ulaşmıştı. Sektör temsilcilerine göre geçtiğimiz günlerde yeniden başlatılan 0.98 faiz kampanyasıyla satışlar tekrar artacak.

 

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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