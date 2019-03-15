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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.03.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

"Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti e-Devlet kapısında

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"Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti e-Devlet kapısında

Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yoğun olarak talep edilen yeni bir hizmet daha, Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, e-Devlet kapısına entegre ediliyor. 

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. 

Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek. 

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek. 

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek. 

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek. 

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek. 
Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek. 

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