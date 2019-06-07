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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rezervasyonlar yüzde 40 arttı... Alman TUI: Türkiye turizmde eski günlerine dönüyor

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Rezervasyonlar yüzde 40 arttı... Alman TUI: Türkiye turizmde eski günlerine dönüyor

Son yıllarda turizm sektöründe umduğunu bulamayan Türkiye’nin 2019 ile ilgili verileri, ülkeye rağbetin yeniden arttığını gösteriyor. Alman TUI şirketi, Türkiye rezervasyonlarında yüzde 40 artış olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından turizm ile ilgili veriler, sektörde son yıllarda yaşanan durgunluğun bu sene aşılacağını gösteriyor. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI’nin yöneticilerinden Stefan Baumert, yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye’ye rağbetin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu. Türkiye bu istatistik ile TUI müşterileri arasında bir yıl içinde en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi oldu. Bu alanda Fas yüzde 37, Mısır yüzde 31 ve Kıbrıs yüzde 19 artış ile Türkiye’yi takip ediyor. İspanya ve Yunanistan’a yönelik rezervasyonlarda ise az da olsa bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İNGİLİZ SAYISI ARTIYOR

İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook da bir süre önce Türkiye rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış kaydedildiğini duyurmuştu. Bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı Brexit belirsizliği nedeniyle turistlerin AB dışı ülkelere yöneldiği ifade ediliyor. Türkiye bu yıl Yunanistan’ı geçerek, İngiliz turistler açısından İspanya’dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke konumuna yükselmiş durumda. Türkiye’ye en çok turist gönderen Avrupa ülkesi olan Almanya’nın son yıllarda Türkiye ile yaşadığı siyasi gerilim ve iki ülke yöneticileri arasındaki sert açıklamalar, Türkiye’de bazı Alman vatandaşlarının gözaltına alınması ya da tutuklanması Türkiye’yi ziyaret eden Alman turist sayısında önemli bir düşüşe neden olmuştu.

KÖRFEZ TURİSTİ VAZGEÇMİYOR

TÜRKİYE’nin yılda 4.5 milyonu aşan turist sayısıyla son yıllarda en büyük turizm pazarlarından biri olan Ortadoğu’yla ilgili bu yıl da iyimser beklentiler devam ediyor. Bu yıl ilk çeyrekte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar pazarlarında düşüş kaydedilmesine karşın, Ortadoğu pazarı genelinde 2019’da ülkemize gelecek turist sayısında artış trendinin sürmesi, bayram sonrasında da rezervasyonların artması bekleniyor. Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 805 bine ulaştı. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan yüzde 30, BAE yüzde 18 ve Katar yüzde 13 düşerken, Bahreyn yüzde 32, Irak yüzde 30, Ürdün yüzde 22 ve Kuveyt yüzde 19 arttı.

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