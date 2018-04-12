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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.04.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Rezervasyonlar katlandı, rekor kırıldı! Artış durmuyor...

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Rezervasyonlar katlandı, rekor kırıldı! Artış durmuyor...

TÜROB Başkanı Bayındır: "2018 yılında Rusya’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yaklaşık 20 artış öngörülüyor. 2017 yılı Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkati çekici bir düşüş yaşandı. 2013'te, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017'de 609 dolara geriledi" ifadesinde bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "2018 yılında Rusya’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yaklaşık 20 artış öngörülüyor." ifadelerini kullandı

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek sezon öncesinde bir rapor hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu. Türkiye’nin turizmde en büyük pazarlarından biri olan Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4,7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor.

Türkiye, 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12,7 gibi ciddi bir orana yükseldi.

Raporda görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Bayındır, Rusya’dan gelen turist sayısında artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini, 2018 yılında Rusya’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yaklaşık 20 artış öngörüldüğünü bildirdi.

Bayındır, 2017 yılının Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcama oranında dikkati çekici bir düşüş yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu. Rus turistlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 30 milyon sınırını aştı ve 30 milyon 367 bin olarak ölçüldü. Bununla beraber, 2017 yılı Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2013 yılında, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017 yılında 609 dolara geriledi.”

REZERVASYONLAR KATLANDI

Bayındır, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin pazardaki avantajlarını güçlendirmede ve çeşitlendirmede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

Rusya vatandaşlarının bu yılın ilk aylarında yaz dönemi için yaptıkları erken rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre tur operatörleri TUI’de 1,5 kat, Tez Tour ve Pegas Turistik’te 2 kat, Intourist’te 5,6 kat arttığını hatırlatan Bayındır, Skyscanner verilerine göre Rusya’dan İstanbul’a olan bilet rezervasyon taleplerinin 30 Nisan- 9 Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 102 artış kaydettiğini belirtti.

Bayındır, İstanbul’un en popüler destinasyonlar arasında 16. sıradan 8. sıraya yükseldiğini vurgulayarak, 2017 yılında Türkiye’ye gelen Rus turistlerin yüzde 89’unun tatil amacıyla gelirken, akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelen Rus turistlerin oranının yüzde 5,8 ve iş amaçlı gelen Rus turistlerin oranının yüzde 3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

GEÇEN YIL TÜRKİYE’DEN RUSYA’YA 80 BİN TURİST GİTTİ

Bayındır, geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gittiğine de değinerek, “2017 yılında Rusya’ya turist olarak 24 milyon 400 bin kişi giriş yaptı. En çok 8,7 milyonla Ukrayna’dan giriş oldu. Rusya’ya Kazakistan’dan 3,5 milyon kişi, Çin’den 1,5 milyon kişi, Finlandiya’dan 1 milyon kişi ve Azerbaycan’dan 876 bin kişi geldi. Türkiye ise bu sıralamada 29. sırada yer aldı. 2017 yılı içerisinde Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gitti, böylelikle 2016 yılına göre bu gösterge yüzde 103 artış gösterdi.” diye konuştu.

 

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