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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN
11.08.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

5 yıldızlı rezalette yeni gelişme! Kriz büyüyor

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
5 yıldızlı rezalette yeni gelişme! Kriz büyüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Antalya’da onlarca tatilcinin mağduriyetine neden olan rezervasyon krizini mercek altına aldı.

ANTALYA’da faaliyet gösteren Calista Tur’un neden olduğu rezervasyon krizi gittikçe büyüyor. Binlerce lira ödeme yaptıkları halde otellere kabul edilmeyen tatilciler turizm il müdürlüklerine şikâyette bulunurken, yaşanan krizi mercek altına alan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), olayın takibi için özel bir çalışma başlattı.

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RAPOR HAZIRLANIYOR

Mağduriyetlere neden olan şirketin TÜRSAB üyesi olduğunu vurgulayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Biz bu tür konularda çok hassas davranıyoruz. Şikâyetlerle ilgili derhal savunma alıp konuyu hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletiyoruz. Bu konu da bize yeni geldi. Arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyor. Hazırlanan rapor doğrultusunda gereken yapılacak” dedi.

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5 yıldızlı rezalette yeni gelişme Kriz büyüyor

SAVCILIĞA GİDİN

İlk alınan bilgilerde tur şirketinin battığına yönelik değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Bağlıkaya, “Böyle bir şey varsa biz belgesini hemen alırız. Tabi bu durum misafirlerin mağduriyetini gidermez. Mağdur olduğunu düşünen tatilciler konuyu ilgili savcılıklara aktarabilir. Bize de müracaat edip süreçle ilgili bilgi alabilirler” diye konuştu.

5 yıldızlı rezalette yeni gelişme Kriz büyüyor

KAMUYLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ

Şikâyetlerin tamamını mercek altına aldıklarını vurgulayan TÜRSAB Akdeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, şöyle konuştu: “Farklı ilçelerde bir takım mağduriyetler yaşanmış. Biz ilgili kurumlarla işbirliği yaparak olayı netleştirmeye çalışıyoruz. Turizm il müdürlüklerine de bir takım şikâyetler gitmiş. Amacımız daha fazla tatilci mağdur edilmeden sorunun çözüme kavuşması.”

5 yıldızlı rezalette yeni gelişme Kriz büyüyor

MAHKEMEYE GİDİN

Mağdurların tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerine başvuru yapabileceğini vurgulayan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, “Turizm sektörüne yönelik şikâyetler inanılmaz boyutlara ulaştı. Tur şirketlerine belge verilirken belli bir teminat alınmalı. Bu yapılırsa mağduriyetler belli ölçüde önlenebilir” dedi.

 

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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