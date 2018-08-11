5 yıldızlı rezalette yeni gelişme! Kriz büyüyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Antalya’da onlarca tatilcinin mağduriyetine neden olan rezervasyon krizini mercek altına aldı.
ANTALYA’da faaliyet gösteren Calista Tur’un neden olduğu rezervasyon krizi gittikçe büyüyor. Binlerce lira ödeme yaptıkları halde otellere kabul edilmeyen tatilciler turizm il müdürlüklerine şikâyette bulunurken, yaşanan krizi mercek altına alan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), olayın takibi için özel bir çalışma başlattı.
RAPOR HAZIRLANIYOR
Mağduriyetlere neden olan şirketin TÜRSAB üyesi olduğunu vurgulayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Biz bu tür konularda çok hassas davranıyoruz. Şikâyetlerle ilgili derhal savunma alıp konuyu hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletiyoruz. Bu konu da bize yeni geldi. Arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyor. Hazırlanan rapor doğrultusunda gereken yapılacak” dedi.
SAVCILIĞA GİDİN
İlk alınan bilgilerde tur şirketinin battığına yönelik değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Bağlıkaya, “Böyle bir şey varsa biz belgesini hemen alırız. Tabi bu durum misafirlerin mağduriyetini gidermez. Mağdur olduğunu düşünen tatilciler konuyu ilgili savcılıklara aktarabilir. Bize de müracaat edip süreçle ilgili bilgi alabilirler” diye konuştu.
KAMUYLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ
Şikâyetlerin tamamını mercek altına aldıklarını vurgulayan TÜRSAB Akdeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, şöyle konuştu: “Farklı ilçelerde bir takım mağduriyetler yaşanmış. Biz ilgili kurumlarla işbirliği yaparak olayı netleştirmeye çalışıyoruz. Turizm il müdürlüklerine de bir takım şikâyetler gitmiş. Amacımız daha fazla tatilci mağdur edilmeden sorunun çözüme kavuşması.”
MAHKEMEYE GİDİN
Mağdurların tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerine başvuru yapabileceğini vurgulayan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, “Turizm sektörüne yönelik şikâyetler inanılmaz boyutlara ulaştı. Tur şirketlerine belge verilirken belli bir teminat alınmalı. Bu yapılırsa mağduriyetler belli ölçüde önlenebilir” dedi.
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